Диетолог назвала самый полезный молочный продукт, который нужно употреблять ежедневно
Врач-диетолог рассказала, какой молочный продукт является самым полезным среди остальных и рекомендует его употреблять каждый день.
Об этом пишет Milliyet.
По словам турецкого врача Зюлал Ялчин, речь идет о простом и доступном каждому украинцу кефире.
Он содержит все питательные вещества молока, его пищевая ценность чрезвычайно высока. Он очень богат минералами и незаменимыми аминокислотами, особенно фосфором и кальцием.
Неизвестные преимущества употребления кефира
Микроорганизмы в кефире облегчают пищеварение, внося изменения в лактозу и белок.
Людям, чувствительным к лактозе, также можно употреблять кефир, так как содержание лактозы в кефире снижено.
Молочный продукт важен для защиты кишечной флоры, синтеза некоторых питательных веществ, антиканцерогенного действия, снижения непереносимости лактозы и снижения уровня холестерина в сыворотке.
Употребление кефира показано при таких заболеваниях:
- язва,
- высокое кровяное давление,
- расстройства желчевыводящих путей,
- нервные расстройства,
- экзема,
- бронхит,
- астма.
Кефир можно употреблять всем
Поскольку напиток содержит питательные вещества и оказывает положительное влияние на здоровье, дети, взрослые, беременные женщины, кормящие грудью и пожилые люди могут употреблять его ежедневно.
Добавьте в кефир фрукты, ягоды, гранолу, орехи и ваши дети будут в восторге от такого напитка!
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