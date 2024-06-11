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Диетолог назвала частую проблему, которая возникает при правильном питании

Вторник 11 июня 2024 11:33
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Диетолог назвала частую проблему, которая возникает при правильном питании Какая проблема возникает при правильном питании (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Вера Курин

При здоровом питании может возникать вздутие, которое может волновать людей. Как оказалось, такое состояние считается абсолютно нормальным и возникает по нескольким причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой Instagram-страницу диетолога Веры Курин.

Почему возникает вздутие

По словам эксперта, с переходом на правильное питание в рационе значительно растет объем клетчатки. Для того чтобы этого избежать, нужно увеличивать объем клетчатки постепенно.

К тому же вздутие может возникать из-за обезжиренных кисломолочных продуктов, но не у всех, но также бывает. Для этого следует избегать обезжиренных продуктов.

Еще одна причина - большое количество белка в рационе. Как решение - старайтесь соблюдать 1-2 г белка на 1 кг собственного веса.

Какие продукты возникают вздутие

К продуктам, которые могут провоцировать вздутие, относятся:

  • сахар и сахарозаменители, такие как фруктоза, могут быть тяжелыми для переваривания и вызвать газообразование
  • у людей с непереносимостью лактозы организм не может переваривать молочный сахар
  • брокколи, цветная капуста, лук и артишоки
  • бобовые содержат пищевые волокна, которые не могут быть полностью переварены организмом. При расщеплении этих волокон бактериями в кишечнике образуется газ
  • чрезмерное употребление белковых продуктов, таких как мясо, рыба и яйца
  • хлебобулочные изделия, особенно те, которые изготовлены из белой муки, могут быть тяжелыми для переваривания и вызвать газообразование

Пищевая аллергия, а также индивидуальная реакция на некоторые вещества (например, глютен) приводит к сильному вздутию живота. Обратите внимание на продукты, после употребления которых вы испытываете дискомфорт в желудке и кишечнике, и полностью исключите из рациона.

К тому же аэрофагия, то есть заглатывание атмосферного воздуха составляет основную долю желудочного газа. Воздух попадает в желудок во время еды, при жевании резинки, употреблении газировки, а также курении.

С большими кусками пищи поступает большее количество атмосферной газовой смеси. Несмотря на то, что основная часть заглатываемого воздуха выводится с отрыжкой, остальные могут стать причиной метеоризма.

Ранее мы сообщали о неочевидном факторе, вызывающем вздутие живота.

Также мы писали о продуктах, которые обязательно нужно есть для долголетия.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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