Диетолог назвала частую проблему, которая возникает при правильном питании
При здоровом питании может возникать вздутие, которое может волновать людей. Как оказалось, такое состояние считается абсолютно нормальным и возникает по нескольким причинам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой Instagram-страницу диетолога Веры Курин.
Почему возникает вздутие
По словам эксперта, с переходом на правильное питание в рационе значительно растет объем клетчатки. Для того чтобы этого избежать, нужно увеличивать объем клетчатки постепенно.
К тому же вздутие может возникать из-за обезжиренных кисломолочных продуктов, но не у всех, но также бывает. Для этого следует избегать обезжиренных продуктов.
Еще одна причина - большое количество белка в рационе. Как решение - старайтесь соблюдать 1-2 г белка на 1 кг собственного веса.
Какие продукты возникают вздутие
К продуктам, которые могут провоцировать вздутие, относятся:
- сахар и сахарозаменители, такие как фруктоза, могут быть тяжелыми для переваривания и вызвать газообразование
- у людей с непереносимостью лактозы организм не может переваривать молочный сахар
- брокколи, цветная капуста, лук и артишоки
- бобовые содержат пищевые волокна, которые не могут быть полностью переварены организмом. При расщеплении этих волокон бактериями в кишечнике образуется газ
- чрезмерное употребление белковых продуктов, таких как мясо, рыба и яйца
- хлебобулочные изделия, особенно те, которые изготовлены из белой муки, могут быть тяжелыми для переваривания и вызвать газообразование
Пищевая аллергия, а также индивидуальная реакция на некоторые вещества (например, глютен) приводит к сильному вздутию живота. Обратите внимание на продукты, после употребления которых вы испытываете дискомфорт в желудке и кишечнике, и полностью исключите из рациона.
К тому же аэрофагия, то есть заглатывание атмосферного воздуха составляет основную долю желудочного газа. Воздух попадает в желудок во время еды, при жевании резинки, употреблении газировки, а также курении.
С большими кусками пищи поступает большее количество атмосферной газовой смеси. Несмотря на то, что основная часть заглатываемого воздуха выводится с отрыжкой, остальные могут стать причиной метеоризма.
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