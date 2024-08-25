Диетолог назвала 3 фактора, которые сделают завтрак здоровым и полезным

Полезные утренние привычки влияют на состояние организма и могут помочь в борьбе с лишним весом. Утренний завтрак должен быть полезным и сбалансированным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Светланы Фус.

Ешьте продукты, богатые клетчаткой

По словам эксперта, на утренний прием пищи хорошо подходят продукты, богатые клетчаткой. Например, каши.

Они должны быть из цельного или плющеного зерна, которое нужно сварить, а не просто залить горячей водой или молоком. Такие каши содержат больше витаминов, минералов и клетчатки, лучше и дольше насыщают.

К каше можно добавить яйца или творог, овощи, фрукты, орехи, авокадо. Следует придумать вкусное сочетание, которое принесет не только пользу, но и удовольствие.

"Вечером смешайте, например, плющенную овсянку с натуральным йогуртом (греческий йогурт тоже подходит) и поместите на ночь в холодильник. Утром достаточно добавить в нее горсть фруктов и несколько орехов - завтрак готов", – говорится в сообщении.

Однако, важно помнить, что каша, в которую вы кладете половину содержимого сахарницы или пол банки меда, кроме значительной дозы клетчатки также даст достаточно много пустых калорий.

Белок на завтрак

Под "белком" говорится в первую очередь яйца, приготовленные разными способами: яичницу, омлет, яйца на мягко или пашот. Обязательно должны быть желтки, которые обладают желчегонным эффектом, что важно для нормальной работы желчевыводящей системы.

Кроме того, в желтках содержится холин, который улучшает работу печени, нервной и кровеносной систем. К блюду из яиц следует добавить овощи и кусок цельнозернового хлеба или немного каши.

Можно также сделать тост из цельнозернового хлеба с ломтиками авокадо.

Авокадо - лидер по содержанию полезных растительных жиров среди фруктов и овощей. Такой вариант завтрака гораздо сытнее и лучше, чем сладкая дрожжевая выпечка.⁣⁣⠀

Пища, производящая пептид

К завтраку отлично подходят творог, твердые сыры, растительный белок из бобовых овощей, а также кусочек красной рыбы. Такая белковая пища стимулирует больше выработки пептида YY, который даст вам ощущение сытости на дольше.

Выбирайте свой завтрак и превратите утреннюю пищу в полезную привычку. Регулярные завтраки помогут не переедать в течение дня, станут полезны и для фигуры и для здоровья.