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Дієтолог назвала 3 фактори, які зроблять сніданок здоровим та корисним

Неділя 25 серпня 2024 10:30
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Дієтолог назвала 3 фактори, які зроблять сніданок здоровим та корисним Що їсти на сніданок, щоб наситити організм користю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Світлана Фус

Корисні ранкові звички впливають на стан організму та можуть допомогти в боротьбі із зайвою вагою. Ранковий сніданок повинен бути корисним та збалансованим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Світлани Фус.

Їжте продукти, багаті клітковиною

За словами експерта, на ранковий прийом їжі добре підходять продукти багаті клітковиною. Наприклад, каші.

Вони повинні бути з цільного або плющеного зерна, які потрібно зварити, а не просто залити гарячою водою або молоком. Такі каші містять більше вітамінів, мінералів і клітковини, краще і довше насичують.

До каші можна додати яйця або сир, овочі, фрукти, горіхи, авокадо. Варто придумати смачне поєднання, яке принесе не тільки користь, але і задоволення.

"Увечері змішайте, наприклад, плющену вівсянку з натуральним йогуртом (грецький йогурт теж підходить) і помістіть на ніч в холодильник. Вранці досить додати в неї жменю фруктів і кілька горіхів - сніданок готовий", - йдеться у повідомленні.

Однак, важливо пам'ятати, що каша, в яку ви кладете половину вмісту цукорниці або пів банки меду, крім значної дози клітковини також дасть досить багато порожніх калорій.⁣⁣⠀

Білок на сніданок

Під "білком" йдеться в першу чергу яйця, приготовані різними способами: яєчню, омлет, яйця на м’яко або пашот. Обов’язково повинні бути жовтки, які мають жовчогінний ефект, що важливо для нормальної роботи жовчовивідної системи.

Крім того в жовтках міститься холін, який покращує роботу печінки, нервової і кровоносної систем. До страви з яєць слід додати овочі і шматок цільнозернового хліба або трохи каші.

Можна також зробити тост з цільнозернового хліба зі скибочками авокадо.

Авокадо - лідер за вмістом корисних рослинних жирів серед фруктів і овочів. Такий варіант сніданку набагато ситніший і кращий, ніж солодка дріжджова випічка.⁣⁣⠀

Їжа, яка виробляє пептид

До сніданку відмінно підходять сир, тверді сири, рослинний білок з бобових овочів, а також шматочок червоної риби. Така білкова їжа, стимулює більше вироблення пептиду YY, який дасть вам відчуття ситості на довше.⁣⁣⠀

Вибирайте свій сніданок і перетворіть ранкову їжу в корисну звичку. Регулярні сніданки допоможуть не переїдати протягом дня, стануть корисними і для фігури і для здоров’я.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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