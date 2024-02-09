Диетолог Фус объяснила, почему отказ от жиров в рационе - это очень плохая идея

Большинство людей, которые хотят похудеть, отказываются от жиров в рационе. Такой подход может на самом деле принести результат, но вместе с этим еще и очень навредить здоровью.

О том, почему не стоит отказываться от жиров и чем это опасно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram .

Что нужно знать о жирах

"Оболочка каждой клетки в нашем организме состоит из липидов. Она защищает все структуры жизнеобеспечения, которые находятся внутри клетки от воздействия вредных веществ. Если мембраны клеток функционируют плохо, в наши клетки с трудом поступают минералы и витамины, даже если мы их употребляем дополнительно в виде препаратов, плохо выводятся продукты жизнедеятельности", - объясняет диетолог.

Она добавляет, что именно поэтому любители диет с ограничением жира, которые принимают "жиросжигательные" препараты, должны знать, что таким образом они не дают своим клеткам нормально функционировать, держат их на витаминно-минеральном голоде.

"А если они и достигнут желаемого результата, то с вредом для здоровья. Жиры поддерживают еще и здоровье кожи, глаз и других тканей, потому что входят в состав мембран", - говорит Фус.

Также диетолог отмечает, что в организме мужчин и женщин половые гормоны синтезируются из холестерина, а если жиров в питании не хватает, нарушается синтез тестостерона у мужчин и эстрогенов у женщин.

"Важно, чтобы жиры были качественными и знать, сколько их необходимо каждому конкретному человеку, с учетом его физических параметров, рода деятельности, физической нагрузки", - отмечает врач.

В здоровом рационе адекватное количество жиров должно составлять 30% от дневной калорийности.

"Уровень общего жира, который можно употреблять в день человеку, который придерживается питания в 2000 калорий - составит 70 г. Конечно, это число может варьироваться от человека к человеку", - говорит Фус.

Она отмечает, что эксперты из Управления по продовольствию и медикаментам США заявляют, что человеку, потребляющему только 1500 калорий в день, может потребоваться максимум 50-55 г общего жира в день. В противном случае большая или меньшая цифра жиров в питании приведут к нарушению обмена веществ, спровоцируют увеличение жировых запасов в организме и могут вызвать проблемы со здоровьем.