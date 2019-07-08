Дія нового препарату: в ПЦУ пояснили поведінку Філарета

Філарет приймав лікарські препарати (Колаж РБК-Україна)

Євстратій Зоря вважає, що різке погіршення здоров'я Філарета пов'язано з ліками

Патріарх Філарет приймав новий препарат і це могло вплинути на його самопочуття і поведінку. Таку думку висловив прес-секретар Київської митрополії архієпископ Євстратій Зоря в коментарі для "Укрінформ".

Він зазначив, що восени 2018 року, напередодні Об'єднавчого собору патріарх Філарет почав приймати препарати за рекомендацією лікарів і саме після цього він почав різко втрачати працездатність.

"Жовтень-листопад-грудень дуже важливо було зберегти єдність Київського патріархату. Потужні сили працювали на руйнування цієї єдності. Ці сили спрямовували свої зусилля і проти патріарха Філарета, як предстоятеля", - розповів Євстратій Зоря і додав, що у Філарета значно погіршився стан за дуже короткий проміжок часу. Він спробував з'ясувати, що відбувається і дізнався, що Філарет приймає якийсь препарат за наполяганням лікарів.

"На Покрову у минулому році патріарх разом з митрополитом Макарієм служили на Софіївській площі молебень. Там він говорив проповідь, є відеозапис, помітно, що патріарх добре себе почуває. Буквально менше ніж через пару тижнів тут, в Укрінформі, проходить прес-конференція. Це зовсім інший стан. Таке враження, що він постарів на десять років, він насилу говорив, погано виглядав. Наскільки я зрозумів, це було пов'язано з рекомендацією приймати певні медичні препарати...", - зазначив Євстратій Зоря.

Він пояснив, що після того, як патріарх Філарет відмовився від цього препарату, його стан здоров'я прийшов в норму.

"Ситуація була дивна, тому що йому порекомендували приймати певні препарати, і він різко почав втрачати працездатність: гірше говорити, гірше рухатися. І все це відбувається в такий критичний момент. Ми почали шукати причину, і єдиний наш висновок: дія нового препарату. Як тільки він перестав його приймати, він за тиждень прийшов в нормальну форму", - повідомив владика Євстратій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Філарет дав інтерв'ю російським пропагандистам.

А також розповідали про те, що Філарет порівняв себе з Ісусом Христом.