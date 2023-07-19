Некоторые украинцы могут получить по 6600 грн. Как подать заявку

Жители Херсона и области, жилье которых пострадало в результате подрыва Каховской ГЭС, могут получить финансовую помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine в размере 6 600 грн.

Куда обращаться за помощью

Для получения помощи нужно иметь на руках акт или официальный документ, подтверждающий, что жилье человека пострадало от последствий взрыва ГЭС. Благотворительная организация выплачивает по 6660 грн каждому зарегистрированному лицу.

Для начала нужно обратиться за консультацией на горячую линию.

Номера телефонов горячей линии:

+38 067 333 1752 - горячая линия (Киевстар)

+38 093 170 6739 - горячая линия (Lifecell)

+38 050 615 5750 - горячая линия (Vodafone)

После этого нужно прийти к пункту регистрации, где человека зарегистрируют для получения помощи.

Регистрация проводится в этих районах Херсона: Суворовский, Днепровский, Корабельный. А также в громадах области: Чернобаевской, Белозерской, Дарьевской, Новокаховской.

"Если человек маломобилен и не может самостоятельно прийти на точку регистрации, есть возможность оставить заявку онлайн. Для этого нужно звонить на горячую линию", - объясняют в ADRA Ukraine.

Какие документы нужно предоставить

Следует подготовить следующие документы: