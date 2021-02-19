Дівчинка вижила, а її мама покинула світ: деталі загибелі 23-річної породіллі на Закарпатті

На Закарпатті сталася трагедія у молодій сім'ї. 23-річна жінка померла під час кесаревого розтину. Її новонароджена дочка в порядку, а чоловік убитий горем і хоче домогтися справедливого розслідування.

У Тячівській районній лікарні загинула 23-річна породілля Світлана Плиска. Її чоловік не може оговтатися від горя, у нього на руках залишилася новонароджена дочка. Пара проживала у селі Вільхівці Тячівського району та всього півтора року тому одружилися.

Через пів року після весілля Світлана завагітніла, і її чоловік Микола був дуже щасливий. Вагітність протікала без ускладнень і проблем. Жінка відвідувала всі планові огляди, проходила УЗД-діагностику і дотримувалася всіх рекомендацій лікарів. Вона закінчила медичний коледж і відповідально підійшла до виношування дитини.

Увечері 9 лютого Світлана відчула наближення пологів, і вони з чоловіком вирішили їхати в лікарню самостійно. Подзвонили лікарю, її прийняли в медустанові, оглянули та госпіталізували. А рідних відправили додому, оскільки перші пологи можуть бути затяжними.

"Нічого не віщувало біди. О першій ночі ми зідзвонювалися з дружиною, вона сказала, що все нормально. О 4:30 у дружини почалися гострі болі, вона подзвонила лікарю, а та прийшла не через 10 хвилин, як обіцяла, а близько 6 ранку. О 6:40 Світлана повідомила, що її будуть кесарити", - розповів чоловік загиблої Микола Плиска.

Відразу після цього він негайно поїхав у лікарню. Коли примчав, абсолютно здорова дівчинка вагою 3100 вже народилася. Щасливий тато чекав, що ось-ось дружина відійде від наркозу. Але лікарі вийшли з операційної та повідомили, що сталося непоправне – його кохана Світлана померла.

Директор лікарні Федір Яринич визнається, що такий випадок у його медустанові перший. Була створена комісія, яка проводить службове розслідування. Запросили патологоанатома з іншої лікарні, щоб мати незалежний результат розтину. Експерт повідомив, що причиною смерті стала гостра дихальна недостатність, тромбоемболія та передчасне відшарування плаценти.

Новонародженою дівчинкою зараз займаються рідні Світлани, а її чоловік Микола готує матеріали справи для правоохоронних органів. Він хоче прозоре і справедливе розслідування ситуації. Зізнається, що не хоче бездоказово звинувачувати лікарів, але, якщо це їх помилка, то за неї повинна бути відповідальність, щоб подібні випадки не повторювалися.

"Я не хочу, щоб карали невинних, але, якщо винні – щоб їх покарали всіма законними методами", - додав Микола.