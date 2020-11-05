Я вам не Деу Ланос: нардепи влаштували бійку в Раді (відео)

У Верховній Раді 5 листопада поскандалили, виключені з партії "Слуга народу" депутати Олександр Юрченко та Гео Лерос. Юрченка відпустили з-під домашнього арешту (його звинувачували в корупції) і він прийшов на засідання парламенту. Там до нього підійшли журналісти і почали задавати питання.

"Ніякі гроші я не брав. Щоб ви розуміли, я це доведу. Я не Деу Ланос, щоб поширювати... Ну як його там – Деу Ланос, Гео Лерос. А ви знаєте, як його звуть насправді?" – розповідав журналістам Юрченко.

Після того, як під входом до Ради він відповів на запитання журналіста, до нього підійшов Гео Лерос, схопив за шию і сказав: "Іди сюди".

"Ти не чіпай мене, будь ласка, шановний. На відміну від цієї людини, я не порушую законодавство і не розголошую таємницю слідства. Ви бачите, як ця людина себе веде. Мені неприємно, що до мене хтось підходить, чіпає", – відповів Юрченко.

Біля Ради стався конфлікт між Олександром Юрченком і Геоь Леросом

Але на цьому конфлікт нардепів не закінчився. Вони продовжили сваритися вже в кулуарах Ради. Чоловіки продовжили з'ясовувати стосунки вже всередині будівлі. Їх дії показали на відео.

Судячи по ролику, Гео Лерос вирішив помститися Юрченко за образливе "Деу Ланос" і наніс йому удар, від якого нардеп впав на підлогу парламенту.

Гео Лерос та Олександр Юрченко побилися в Раді

Як повідомляло РБК-Україна, Юрченко підозрюють в хабарництві, йому інкримінують лобіювання поправок в законодавство за грошову винагороду. Суд взяв його під варту з можливістю виходу під заставу 3,1 млн гривень.

Також ми повідомляли, що народного депутата Гео Лероса виключили зі складу фракції "Слуга народу". Депутати зібрали більшість підписів.