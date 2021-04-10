Дитячий садок, а не локдаун: ізраїльський лікар розніс український карантин

Лікар нині перебуває в Україні, й може порівнювати ситуацію з захворюваністю і вакцинацією у нас і в Ізраїлі. За словами Бриля, Ізраїль вже повністю вийшов з карантину, а кількість нових хворих знизилася до мінімуму.

"Попри саму пандемію, в Ізраїлі смертність була 0,8%. Це один з найнижчих показників у світі. Ізраїль пройшов цю пандемію нормально, в Україні звичайно ж дуже великі проблеми і з вакцинацією і з хворими. І, на жаль, ті групи населення, які у світі в країнах... Італія, Америка, Бельгія, Іспанія - захлеснула, в Україні ці групи населення просто не живуть (літні люди. - Ред.). В Україні вмирали ті групи населення, яких ми не бачили в тих країнах... Це - дуже велика катастрофа", - каже Бриль.

А те, що у нас називають "локдауном", на думку лікаря, можна назвати "дитячим садом".

"Щодо локдауну у вас. Це у вас не локдаун - всі дороги повні, всі дороги заповнені машинами. Коли є локдаун, то і їздити нікуди. Кудись же люди їздять, правильно? - запитує лікар. - Тому це не локдаун, це трішечки дитячий садок".

Борис Бриль каже, щоб карантинні заходи подіяли, в Україні потрібно максимально скоротити контакти, адже вірус передається повітрям і за указом уряду не зникає.

"Скорочення контактів - це локдаун, або носіння масок - якісно - не на підборідді, не на потилиці і не на руці... У вас люди не хочуть цього робити, доводиться вводити локдаун. І локдаун теж такий своєрідний. Якщо порівняти з Ізраїлем, якщо б були такі вискакування у бік поліції, в Ізраїлі б людина опинилася би обличчям в підлогу з наручниками за спиною, і з великим штрафом в районі 1,5-1,8 тисяч доларів", - додав лікар.

Відео: Борис Бриль висловився про український локдаун

Нагадаємо, у минулому випуску радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович висловився про провокації з боку РФ на українському кордоні та на Донбасі.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі телефонної розмови між Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.

У тому ж випуску Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про загострення ситуації на Донбасі та провокації на українському кордоні.

А міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, скільки людей потрібно вакцинувати, щоб в країні з'явився колективний імунітет.

Крім того, у ефірі сталася суперечка між Олексієм Даніловим та Олегом Ляшком.