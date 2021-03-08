Інфекціоніст розповів, як працює Astrazeneca, кого не можна вакцинувати і кому щеплення - обов'язкове

Вакцина Astrazeneca не найефективніша у світі

23 лютого в Україну завезли першу партію вакцин, 117 тисяч доз. Вакцина Oxford/Astrazeneca, виробництва Великої Британії, схвалена ВООЗ для профілактики захворювання COVID-19 для екстреного застосування. Також є договір про поставку вакцини американської NovaVax. Обидві ці вакцини мають досить зручні умови зберігання, від +2 до +8. Astrazeneca витримує кімнатну температуру до місяця.

Вакцина Astrazeneca не відноситься до вакцин з найвищою ефективністю. Згідно з дослідженнями, її ефективність становить трохи більше 60%. Це небагато, але і цього може бути достатньо при масовому охопленні населення – це перше.

Ну і друге – слід пам'ятати, що нашою метою є не лише запобігання розвитку коронавірусної інфекції в повній мірі, це був би ідеальний варіант, але ми прагнемо ще й до зменшення летальності та кількості тяжких форм інфекції і сподіваємося, що таку ефективність вакцина зможе забезпечити.

Повний курс вакцинації передбачає введення двох доз препарату з інтервалом у 28 днів. Вакцинація населення нашої країни проходитиме у п'ять етапів. І в першу чергу вакцинуються лікарі "ковіднтх стаціонарів", так як вони безпосередньо мають справу з SARS-CoV-2.

У Львівській області під час першого етапу було вакциновано вже 200 медиків, і ні в кого побічних ефектів поки не зафіксовано. Також на першому етапі будуть вакцинувати військових у зоні ООС. Ці щеплення здійснюють мобільні бригади.

На другому етапі будуть вакцинувати на стаціонарних пунктах, планується прищепити представників населення старше 80 років та лікарів первинної ланки.

На даний момент невідомо, чи буде ефективна вакцина від нових штамів коронавірусу

Ще одним неоднозначним моментом є те, що вірус змінюється, мутує. Іншими словами можна сказати, що весь час відбувається поява нових штамів.

Нещодавно з'явилася інформація від головного інфекціоніста України Ольги Голубовської про те, що у нас останнім часом почастішали випадки більш тяжкого перебігу захворювання, особливо серед молоді. І це, очевидно, пов'язано з появою нового штаму. Невідомо, чи антитіла, що утворилися у відповідь на теперішнє зараження, захищати в майбутньому.

Правда, вже з'явилася попередня інформація про ефективність вакцини при британському штамі вірусу. Але, на жаль, цей штам далеко не єдиний. Тим не менш понад 200 млн людей у всьому світі вже вакциновано.

Як працює вакцина Astrazeneca

Astrazeneca належить до групи так званих векторних вакцин. Тобто, вона складається з вектора – іншого вірусу, не небезпечного. З обрізаним геномом, в який імплантують ген і який буде продукувати білок або білки коронавірусу.

Цей метод виробництва вакцин є традиційним і використовується вже більше 30 років, і раніше він дуже добре себе зарекомендував, в тому числі і при виробництві вакцин від гарячки Ебола.

Цей вірус-вектор проникає в організм, з'єднується з кліткою і там на основі гена SARS-CoV-2 складається білок вірусу. Потім цей білок потрапляє в кров і у відповідь на нього починають вироблятися антитіла. Таким чином формується захист.

Тим, хто вже перехворів коронавірусом, вакцинація знадобиться тільки через півроку після хвороби

Залишається відкритим питання, що робити з людьми, які вже перехворіли коронавірусною інфекцією. Відомо, що антитіла зберігаються протягом трьох-шести місяців і це повинно було б захищати від повторного зараження.

Зараз вже всім відомо, що можливе повторне зараження. Цілком ймовірно, що якщо можливо повторне, то можливі і наступні зараження.

Виникає питання: якщо вже є антитіла, то чи потрібно їх визначати перед вакцинацією? Зараз усіх, кого вакцинують, - не обстежують.

Однак щеплення роблять не раніше, ніж через півроку після перенесеного захворювання. Звичайно, якщо людина про це знає і це була маніфестна форма – тобто та, яка клінічно себе проявила. Зрозуміло, що обстежити всіх особливого сенсу немає: по-перше, наявність антитіл не є протипоказанням для вакцинації, а, по-друге, це невиправдано з економічної точки зору.

Але коли ми дійдемо до п'ятого етапу вакцинації, і щепитися почнуть вже всі охочі, то кожен зможе індивідуально перед вакцинацією пройти такий тест. При наявності антитіл в організмі, в вакцинації потреби немає. Будемо сподіватися, що вакцина буде захищати і дозволить створити більш потужний імунітет, ніж перенесене захворювання.

Для кого вакцина Astrazeneca безпечна

Найбільшою віковою групою, в якій проводилися випробування Astrazeneca, стала група від 18 до 55 років. І хоча цих досліджень поки що недостатньо, є ймовірність, що ця вакцина буде використовуватися і для людей старше 55 років. І очевидно саме нею будуть проводити вакцинацію на другому етапі.

Дітей до 18 років вакцинувати не будуть

Що стосується дітей, то введення вакцини дітям до 18 років поки не рекомендується, принаймні до отримання більш детальних даних про дослідження вакцин.

Що стосується протипоказань, то їх два. Категоричне протипоказання – це алергія на компоненти вакцини. І друге – це те, про що ми вже говорили – на даний момент не рекомендується введення вакцини дітям до 18 років.

Звичайно ж, потрібно, щоб людина на момент вакцинації була клінічно здорова. Це виправдано хоча б тому, що будь-який прояв ГРВІ може виявитися симптомами COVID-19.

Кого вакцинувати треба обов'язково

Є особливі групи населення, про які варто поговорити окремо. Це в першу чергу люди з імунодефіцитними станами. Введення вакцини їм не протипоказане і навіть навпаки, через ризик більш важких станів при зараженні коронавірусом, рекомендується вакцинація.

З приводу вагітних. На даний момент досліджень про вплив вакцини на вагітність і плід – недостатньо. Попередньо проведені дослідження, які проводилися на тваринах, не виявили негативного впливу на потомство. Годування грудьми також не є протипоказанням для введення вакцини.

Вакцинація також наполегливо рекомендується особам із супутніми захворюваннями, які є встановленими факторами ризику важкого перебігу COVID-19 і включають в себе ожиріння, серцево-судинні і респіраторні захворювання та діабет.