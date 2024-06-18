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Дешевле ботокса. Пластический хирург назвал средство против старения кожи

Вторник 18 июня 2024 13:00
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Дешевле ботокса. Пластический хирург назвал средство против старения кожи Фото: Пластический хирург рассказал о средстве против старения кожи (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Рынок средств по уходу за кожей перенасыщен продуктами, утверждающими, что вы сохраните молодость и сияющую кожу. Но, по словам пластического хирурга, есть только один ингредиент для предотвращения старения, который вы действительно должны предпочесть.

О каком продукте идет речь, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой The Sun.

Что важно знать о старении кожи

Признаки старения кожи могут отличаться в зависимости от типа лица и образа жизни. Однако некоторые из наиболее распространенных эффектов включают морщины, пигментные пятна, шероховатость, шрамы, потерю эластичности кожи.

Очищающие средства и кремы, изготовленные из таких ингредиентов, как витамин С, гиалуроновая кислота и ниацинамид, могут помочь облегчить некоторые менее желаемые изменения.

Какое средство поможет против старения

Дерматолог и доктор медицинских наук Кристофер Коста говорит, что ретинол - это основной борец за молодость кожи.

"Ретинол стимулирует выработку коллагена, улучшает текстуру кожи, повышает упругость кожи и уменьшает тонкие линии, морщины и повреждения солнцем", – говорит эксперт.

Ретинол является формой витамина А. Он применяется местно и его можно найти в различных формах, включая кремы, гели, лосьоны, мази и сыворотки.

Кроме того, ретинол ускоряет обмен клеток, что способствует уходу мертвых клеток кожи.

По данным Кливлендской клиники, ретинол борется с прыщами, шрамами от прыщей, гиперпигментацией, расширенными порами, псориазом, растяжками и морщинами.

"Ретинол имеет много преимуществ для очищения кожи и предотвращения старения. Он увеличивает толщину и эластичность вашей кожи, замедляет выработку меланина, уменьшает воспаление и предотвращает закупорку пор", - говорится в сообщении.

Ингредиент против старения также достаточно доступен. Средства с ним стартуют от 400 гривен в зависимости от производителя. Дерматолог говорит, что это гораздо дешевле ботокса.

Что нужно знать об использовании ретинола

Поскольку ретинол может легко раздражать кожу, людям, которые используют его в первый раз, рекомендуется наносить его только раз в несколько дней в начале.

Распространенными побочными эффектами являются краснота, зуд или жжение, которые должны исчезнуть после первого применения. Если нет, прекратите использование продукта и поговорите с дерматологом.

Напомним, что парикмахер рассказала, какой должен быть хороший шампунь.

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