Депозит или "военные" облигации: где украинцы могут заработать больше денег

Украинцы могут пассивно приумножать свои средства, положив их на депозит или приобретя военные облигации. Депозит - это уже проверенный годами метод, поэтому к нему обращаются чаще. А вот облигации появились "на слуху" не так давно, хотя эксперты утверждают, что этот способ пассивного заработка удобнее.

Где на самом деле можно больше заработать - читайте ниже на Styler.

Что такое ОВГЗ

Это государственные долговые ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины. Их используют для привлечения дополнительных денег на нужды бюджета.

"Военные" облигации запустили еще 1 апреля 2014 года, чтобы оказать финансовую помощь Вооруженным Силам. Всего заимствования планировались в объеме до 1 миллиарда гривен, на два года, под 7 процентов годовых.

После 24 февраля 2022 года правительство Украины привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах 211,6 миллиарда гривен.

Как утверждают эксперты портала Минфин, приобретение ОВГЗ, как и вложение депозита, является привлекательным инструментом для повышения дохода, потому что доходность по ним превышает инфляционные ожидания.

Что общего между ОВГЗ и депозитами

Прежде всего это то, что в обоих случаях инвестор вкладывает деньги и знает, сколько он получит через конкретный срок. По своей сути и депозиты, и ОВГЗ являются долговыми: в одном случае под определенный процент одалживаем деньги государству, а в другом - банку.

Но в то же время государство гарантирует возврат средств в полном объеме независимо от способа приумножения капитала.

Главным же отличием между ОВГЗ и депозитами является то, что облигации не подлежат налогообложению. А после получения депозита вкладчик должен уплатить 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.

Где можно больше заработать

Для расчета берем сумму в 50 000 гривен, а срок вклада - примерно 1,5 года.

Высокая доходность по военным облигациям на срок около года составляет 18% годовых. Срок погашения этих бумаг - 26 июня 2024 года.

Цена облигации составляет 996,18 гривны, а выплата - 1 140 гривен. Купив облигации на 49 809 гривен, после погашения получим 57 000 гривен, то есть заработок составляет 7191 гривну.

Высокая ставка по годовому депозиту по состоянию на 30 августа равна 18,5%. Положив на депозит те же 49 809 гривен, можно получить доход 9 065 гривен. После уплаты налогов останется 7297,32 гривны.

Таким образом, видим, что покупка облигаций является более прибыльной, чем вклад в депозит.

Как приобрести облигации в "Дії"

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Перейдите на вкладку "Военные облигации", после чего появится возможность выбрать одну из серий ОВГЗ

Скриншот: Styler

Выберите посредника. Обратите внимание, что физлицо не может купить ОВГЗ непосредственно у Минфина. Это можно сделать только с банком или брокером, имеющим лицензию на операции с ценными бумагами.

Скриншот: Styler