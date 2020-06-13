ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гроші потечуть рікою: знаки Зодіаку, які отримають прибуток з 15 по 21 червня

STYLERЖиття    13.06.2020 - 21:14
Гроші потечуть рікою: знаки Зодіаку, які отримають прибуток з 15 по 21 червня
Гороскоп на червень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кому пощастить з грошима в найближчий тиждень

Середина червня стане дуже важливою для багатьох знаків Зодіаку у фінансовому плані. Можливі цікаві пропозиції про роботу, повернення боргів і гонорарів, а також деяким зовсім несподівано може впасти з неба додатковий заробіток.

Астрологи розповіли, для кого зі знаків Зодіаку тиждень з 15 по 21 червня буде особливо вдалим у фінансовому плані. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Перша половина тижня стане ідеальною для капіталовкладень і грошових витрат. Можна буде вдало продати або купити. На вихідних варто приділити увагу документам і ретельно спланувати свій бюджет на найближчий час.

Рак

У середині червня Раки будуть на хвилі фінансового успіху. Важливі справи та роботу на цьому тижні варто поставити на перший план і при здійсненні необхідних покупок звертати увагу не тільки на ціну, але і на якість товару.

Лев

З 15 по 21 червня для Львів настане золотий час. Їм буде везти в усіх фінансових операціях, і вони можуть не відмовляти собі ні в чому. Вдалими стануть всі покупки, вкладення коштів на облаштування будинку, планування подорожі.

Водолій

Тиждень стане дуже сприятливим у фінансовому плані, але тільки у тих справах, які не стосуються будинку. Вдалою стане покупка електроніки, вкладення грошей у навчання, а також витрачання коштів на розваги та відпочинок. А ось брати кредити не рекомендується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знак Зодіаку, для яких літо стане найкращим періодом.

А також розповідали про те, що червень для декількох знаків зодіаку стане фатальним місяцем.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler

Теги Новини України гороскопастрологиязнаки Зодиака
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся