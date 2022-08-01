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Не демонізуйте продукти: дієтолог пояснила, чому цукор для організму не такий вже й шкідливий

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Понеділок 01 серпня 2022 07:48
Не демонізуйте продукти: дієтолог пояснила, чому цукор для організму не такий вже й шкідливий Чи потрібно відмовлятися від солодкого назавжди (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Цукор вважається одним з найнебезпечніших продуктів для здоров'я людини. Вчені в усьому світі називають солодке, а це цукерки, тістечка, печиво, торти та навіть шоколад - причиною багатьох захворювань, в тому числі й діабету.

Але чи такий небезпечний цукор насправді і яким міфам про солодке не варто вірити, розповіла доктор Толстікова.

Міф 1

Ворог фігури зовсім не солодке. Потрібно не знищити його в раціоні, а подружитися з ним і правильно вживати. Перша їжа новонародженої дитини - це молоко матері, яке містить лактозу і в ній є цукор.

Перші смакові відчуття пов'язані з солодкістю і часто це асоціюється у людини в будь-якому віці з теплом і задоволенням. При споживанні солодкого ми відчуваємо викид дофаміну і гормональний відгук тіла на дитячі спогади.

Фундамент відносин з солодким потрібно закладати у себе в голові. Потрібно визначитися, що саме ви вважаєте солодким - булочки, десерти або печиво. Вам не потрібна повна відмова від мучного і солодкого - потрібно позбутися від негативних установок у власній голові.

"Не демонізуйте продукти. При здорових взаєминах з їжею ніхто не виключає солодке з раціону харчування. Важливо адекватне ставлення до їжі. Якщо у людини порушено харчову поведінку, то у неї може виникнути ожиріння, інсулінорезистентність або діабет 2-го типу. Але виною тому є не цукор і не якийсь конкретний продукт. Відповідь в здоровому способі життя і правильно сформованих тарілках", - стверджує фахівець.

Вуглеводи існують в декількох формах, в тому числі й у вигляді цукрів, які зустрічаються в багатьох продуктах. Наприклад, фруктоза в фруктах, лактоза в молоці. Столовий цукор, він же сахароза, міститься в цукровій тростині, цукрових буряках і кленовому сиропі. А глюкоза і фруктоза є в меді.

Якщо вживати солодкі продукти в міру, то користь від цукру буде відчутною.

Міф 2

Якщо правильно скласти раціон і підібрати харчування, то місце для солодкого знайдеться завжди. Не варто боятися того, що вписується в денну норму. Якщо людина вживає недостатньо вуглеводів, то вона потім їх компенсує за рахунок солодкого.

Доктор пояснює, що потрібно налагодити раціон і харчову тарілку, і при виборі солодкого немає корисного або шкідливого - потрібно їсти те, що стане джерелом радості.

Краще відразу купити те, що хочеться і з'їсти те, що вимагає організм. Інакше потреба в тому, що "хочеться" не буде задоволена і результатом стане зрив.

"Відсутність базових знань біохімії створює демонізацію цукру. Потім ми чуємо міфи про те, що целюліт або цукровий діабет викликаний тим, що людина їсть десерти. Завжди проблеми з солодким йдуть від ваших відносин з їжею. Якщо неправильно складена тарілка, то метою організму буде пошук вуглеводів в іншому вигляді, в тому числі й в непомірній кількості цукру", - підкреслила експерт.

Міф 3

Розберіться в собі, тому що продукти - невинні, вони дозволені при будь-якій патології. Питання в кількості, регулярності та ставленні до їжі.

Якщо поїдання солодкого перетворюється в залежність або заїдання стресу - то це проблема, яку потрібно розбирати з психологом, а не через заборони.

Зриви, розлад травлення, викид кортизолу - ніяк не пов'язані зі здоровим способом життя і не приведуть до нормального обміну речовин.

Експерт вважає, що потрібно перестати забороняти собі їсти. Тоді в голові з'явиться відповідь, чому можна щось робити та причина проблеми зникне.

"Хоча в дитинстві й говорили навпаки, дієтологи вважають, що хороша звичка - не доїдати до кінця. Ви їсте десерт після основного прийому їжі, ви його спробували, зрозуміли смак, наїлися і все, цього достатньо. Необов'язково доїдати, якщо організм говорить "стоп". Головне - не відмовляйтеся від улюбленого продукту повністю", - підкреслила доктор Толстікова.

Міф 4

Повна відмова від цукру - то не просто складна місія, але і не найкорисніше рішення. Вплив цукру на організм може бути позитивним.

Люди часом після відмови цукру повідомляють про негативні побічні ефекти - головні болі, втома, перепади настрою.

Вчені вважають, що це пов'язано з тим, як організм реагує на солодкі продукти, і з біологією "нагороди".

Крім поліпшення смаку і відчуття в роті продуктів з високим вмістом цукру, він надає глибоке біологічний вплив на мозок. Сахароза активує рецептори солодкого в роті й це призводить до викиду дофаміну в кров. А дофамін - хімічна речовина, яка передає повідомлення між нервами в головному мозку.

Нагорода керує нашою поведінкою - ми змушені повторювати дії, які викликають викид дофаміну. Дофамін змушує нас шукати їжу, наприклад - шкідливу їжу.

Цукор має на нас сильний вплив і повна відмова від нього, за даними деяких досліджень, може викликати психічні та фізичні симптоми - депресію, тривогу, сплутаність свідомості, тягу до солодкого, головні болі, втому і запаморочення.

Крім того, дофамін регулює гормональний контроль, нудоту, блювоту і тривогу. Якщо видалити цукор з раціону, в мозку відбудеться зниження ефектів дофаміну і це почне заважати нормальній роботі організму.

"Якщо ви хочете скоротити споживання цукру у вашому раціоні - вам важливо не виключати його повністю і налагодити взаємини з тим, що ви з'їдаєте за день, а не тільки з десертом. Важливо визнати, що цукор не є поганим сам по собі, його слід вживати в помірних кількостях паралельно зі здоровим харчуванням і правильним мисленням", - резюмувала доктор.

До речі, раніше ми писали про те, що макарони можуть бути корисними, якщо їх правильно вживати.

А ще ми розповідали про те, чому варто виключити майонез із заборонених продуктів.

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