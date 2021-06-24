"Дельта" вже в Україні: наскільки страшна мутація, і як будемо стримувати агресивний вірус

Штам коронавірусу "Дельта" вже перетнув кордони України . Перші інфіковані приїхали до нас з Російської Федерації, і РНБО може найближчим часом ввести нові карантинні обмеження.

Чим відрізняється цей різновид вірусу, і що нас чекає - читайте нижче в нашому матеріалі.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, вже 92 країни відзвітували про потрапляння штаму на їхню територію. Стан же перших двох інфікованих задовільний - вони знаходяться в Києві в Олександрівській лікарні.

"Він (штам"Дельта". - Ред.) дійсно характеризується тим, що він набагато заразніший. Тобто передається швидше від людини до людини. Але за даними ВООЗ, підвищеної смертності внаслідок інфікування цим штамом не реєструється. Проте і Всесвітня організація охорони здоров'я і кожна країна зараз впроваджує додаткові заходи щодо обмеження або недопущення потрапляння такого штаму на територію своєї країни", - додав Кузін, повідомляє ТСН.

На засіданні українського уряду вже прийняли рішення щодо обмеження на в'їзд з деяких країн. Зокрема, без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 в Україну не можна тим, хто прямує з країн, де бушує штам (Індія, Великобританія, Росія і Португалія), якщо людина перебувала там не менше семи днів. Нові правила почнуть діяти з п'ятниці, 25 червня.

За дорученням Ради національної безпеки і оборони до завтра повинні розробити комплексний план дій, щоб не допустити спалаху "Дельти" в Україні.

Відео: Як Україна стримуватиме новий коронавірус (ТСН)

Чому "Дельту" всі так бояться

"Дельту" називають індійським штамом, який відрізняється від інших такими показниками:

він набагато заразніший,

він частіше вражає дітей,

має вище летальність (за деякими даними).

"Спостерігається більше важких форм хвороби - в 2,6 рази. Необхідність в реанімаційних заходах вище в 1,6 рази. І при цьому він більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу", - розповіла РБК-Україна Наталія Виноград.