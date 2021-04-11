Що робити і куди звертатися, якщо вас укусив кліщ: інфекціоніст дала відповідь

З настанням тепла, багато українців почали виходити на природу. При цьому в цей час існує небезпека того, що вас може вкусити кліщ. І найстрашніше - це, якщо він є переносником хвороби Лайма.

Про те, як не підчепити хворобу Лайма та що робити при виявленні укусу кліща, розповіла лікар-інфекціоніст Світлана Куніцина на своїй сторінці в Facebook .

Вона радить після того, як ви були на природі уважно оглянути свою шкіру і шкіру своєї дитини.

Якщо ви виявили кліща, то бажано якнайшвидше витягти його. Чим довше він буде смоктати кров, тим більше ймовірність, що цей кліщ, якщо він носій якоїсь хвороби, заразить людину.

Дуже важливо ні в якому разі не можна розчавлювати кліща, бо тоді збудник з розчавленого тільця (якщо він у нього є) потрапить в ранку і людина заразиться. Не можна взяти і просто сколупнути комаху, яка присмокталась. Тоді в шкірі залишається його головка. І взагалі дуже важливо витягти кліща цілком.

Добре, якщо під рукою у вас є антисептик (спирт, горілка, йод та інші). Їм необхідно обробити місце укусу (коло діаметром 1 см, разом з кліщем).

Як витягнути кліща самостійно

Варіант №1. Візьміть соняшникову олію і помастіть хвостик кліща, який стирчить назовні. Пройде деякий час і кліщ, враховуючи, що дихальні шляхи у нього розташовані у хвостовій частині, сам вилізе назовні. Або просто його буде легше обережно викрутити.

Варіант №2. Змастіть кліща гасом, і він сам відпаде від вас, якщо ні, то як мінімум витягати його буде легше. Приблизний час самостійної вилазки кліща - 10-15 хв.

Варіант №3. Візьміть воскову свічку, підпаліть її і капайте воском на кліща. Він потрапить в такий восковий вакуум, йому також буде нічим дихати і тоді він повністю буде ваш.

Варіант №4. Візьміть звичайні щипці, наприклад, для брів або пінцет і акуратненько викручуйте його за або проти годинникової стрілки.

Варіант №5. Візьміть міцну нитку, зробіть на ній петлю і, накинувши її на кліща, стягніть її якомога ближче до хоботка. Потім починайте обережно рухати кінцями мотузки вправо-вліво. Різкі рухи недопустимі - черевце кліща може відірватися, залишивши в шкірі голову. Як правило, через 2-3 хвилини таких "тортур" кліщ відпадає.

Є інші способи вилучення кліща, аж до видалення його шприцом шляхом створення вакууму.

Як не захворіти на хворобу Лайма

Чи є кліщ, який вас вкусив переносником хвороби, можуть дати відповіді відповідні фахівці - ентомолог і вірусолог.

Після вилучення кліща, його необхідно покласти в місткість і щільно закрити кришкою, віднести на дослідження до ентомолога. Але в реальності не всі будуть звертатися до фахівця. Тому існує профілактика розвитку хвороби Лайма після події зараження.

Треба в перші 72 години від укусу кліщем випити 200мг (2 таблетки по 100мг) доксицикліну. Одноразово. Але це тільки для дорослих. У дітей застосовується інший антибіотик і іншим курсом. Тут необхідно звернутися до лікаря.

Якщо час упущений, ризик розвитку хвороби Лайма зберігається. Тоді рекомендується провести лабораторне дослідження. Не раніше двох тижнів від моменту укусу потрібно здати кров на визначення титру антитіл до боррелії. І якщо ці антитіла виявлені, людина вже заражена, і хвороба проявиться.