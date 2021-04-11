Что делать и куда обращаться, если вас укусил клещ: инфекционист дала ответ

С наступлением тепла, многие украинца начали выходить на природу. При этом в это время существует опасность того, что вас может укусить клещ. И самое страшное - это, если он является переносчиком болезни Лайма.

О том, как не подцепить болезнь Лайма и что делать при обнаружении укуса клеща, рассказала врач-инфекционист Светлана Куницина на своей странице в Facebook .

Она советует после того, как вы были на природе внимательно осмотреть свою кожу и кожу своего ребенка.

Если вы обнаружили клеща, то желательно поскорее извлечь его. Чем дольше он будет сосать кровь, тем больше вероятность, что этот клещ, если он носитель какой-нибудь болезни, заразит человека.

Очень важно ни в коем случае нельзя раздавливать клеща, так как тогда возбудитель из раздавленного тельца (если он в нем есть) попадет в ранку и человек заразится. Нельзя взять и просто сковырнуть присосавшееся насекомое. Тогда в коже остается его головка. И вообще очень важно извлечь клеща целиком.

Хорошо, если под рукой у вас есть антисептик (спирт, водка, йод и пр.). Им необходимо обработать место укуса (круг диаметром 1 см, вместе с клещом).

Как вытащить клеща самостоятельно

Вариант №1. Возьмите подсолнечное масло и помажьте торчащий наружу хвостик клеща. Пройдет некоторое время и клещ, учитывая, что дыхательные пути у него расположены в хвостовой части, сам вылезет наружу. Либо просто его будет легче аккуратно выкрутить.

Вариант №2. Смажьте клеща керосином, и он сам отпадет от вас, если нет, то как минимум извлекать его будет легче. Примерное время самостоятельной вылазки клеща - 10-15 мин.

Вариант №3. Возьмите восковую свечку, подожгите ее и капайте воском на клеща. Он попадет в такой восковой вакуум, ему также будет нечем дышать и тогда он полностью будет ваш.

Вариант №4. Возьмите обычные щипцы, например, для бровей или пинцет и аккуратненько выкручивайте его по или против часовой стрелки.

Вариант №5. Возьмите прочную нитку, сделайте на ней петлю и, накинув ее на клеща, стяните ее как можно ближе к хоботку. Затем начинайте осторожно двигать концами веревки вправо-влево. Резкие движения недопустимы - брюшко клеща может оторваться, оставив в коже голову. Как правило, через 2-3 минуты таких "пыток" клещ отпадает.

Есть другие способы извлечения клеща, вплоть до удаления его шприцем за счет создания вакуума.

Как не заболеть болезнью Лайма

Является ли клещ, который вас укусил переносчиком болезни, могут дать ответы соответствующие специалисты - энтомолог и вирусолог.

После извлечения клеща, его необходимо положить в емкость и плотно закрыть крышкой, отнести на исследование к энтомологу. Но в реальности не все будут обращаться к специалисту. Поэтому существует профилактика развития болезни Лайма после произошедшего заражения.

Нужно в первые 72 часа от укуса клещом выпить 200мг (2 таблетки по 100мг) доксициклина. Однократно. Но это только для взрослых. У детей применяется другой антибиотик и другим курсом. Тут необходимо обратиться к врачу.

Если время упущено, риск развития болезни Лайма сохраняется. Тогда рекомендуется провести лабораторное исследование. Не ранее двух недель от момента укуса нужно сдать кровь на определение титра антител к боррелиям. И если эти антитела обнаружены, человек уже заражен, и болезнь проявится.