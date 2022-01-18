Я робив масаж: на Волині чоловік убив дружину, завдавши їй 60 ударів палицею

У селищі Ратне Ковельського району Волинської області чоловік вбив свою дружину 60 ударами палицею. На суді він не визнав провину, заявивши, що робив їй масаж.

Як все сталося

За версією слідства чоловік в ніч на 27 квітня 2020 року 60 ударами палиці вбив свою дружину. На тілі загиблої була маса травм.

У той нещасливий день чоловік повернувся з риболовлі, але дружину вдома не застав. Він подзвонив їй, за його словами, вона була нетвереза з іншим чоловіком. По приходу додому жінка лягла спати, попередньо попивши води.

На наступний же день жінка прокинулася і говорила, що погано почувається, тоді, за словами підозрюваного, він взяв масажер, робив потерпілий масаж і навіть дав їй ліки. Коли їй стало гірше, він нібито викликав медиків, проте жінка померла. Чоловік переконував, що подружжя ніколи не конфліктувало.

Свідки говорять про конфлікти

Сусіди запевняють, що подружжя часто конфліктувало і дружина боялася чоловіка. Жінка повідомляла, що чоловік їй погрожує і вона хоче від нього піти.

Також люди повідомили, що покійна часто скаржилася на свого чоловіка, який зловживав алкоголем і ревнував її.

Моторошні деталі смерті

Свідчення підтвердили камери відеоспостереження та висновки експертів. За їхніми даними, чоловік 60 разів ударив палицею жінку і добивав її ногами. Жертва насильства оборонялася.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 121 КК України. Його засудили до 9 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити 6 905 грн.