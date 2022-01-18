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Я делал массаж: на Волыни муж убил жену, нанеся ей 60 ударов палкой

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Вторник 18 января 2022 11:44
Я делал массаж: на Волыни муж убил жену, нанеся ей 60 ударов палкой На Волыни мужчина убил жену (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В поселке Ратное Ковельского района Волынской области мужчина убил свою жену 60 ударами палкой. На суде он не признал вину, заявив, что делал ей массаж.

Об этом сообщает ТСН.

Как все произошло

По версии следствия мужчина в ночь на 27 апреля 2020 года 60 ударами палки убил свою жену. На теле погибшей была масса травм.

В тот злополучный день мужчина вернулся с рыбалки, но жену дома не застал. Он позвонил ей, по его словам, она была нетрезвая с другим мужчиной. По приходу домой женщина лягла спать, предварительно попив воды.

На следующий же день женщина проснулась и говорила, что плохо чувствует себя, тогда, по словам подозреваемого, он взял массажер, делал потерпевший массаж и даже дал ей лекарство. Когда ей стало хуже, он якобы вызвал медиков, однако женщина умерла. Мужчина убеждал, что супруги никогда не конфликтовали.

Свидетели говорят о конфликтах

Соседи уверяют, что супруги часто конфликтовали и жена боялась мужа. Женщина сообщала, что муж ей угрожает и она хочет от него уйти.

Также люди сообщили, что покойная часто жаловалась на своего мужа, который злоупотреблял алкоголем и ревновал ее.

Жуткие детали смерти

Свидетельские слова подтвердили камеры видеонаблюдения и выводы экспертов. По их данным, мужчина 60 раз ударил палкой женщину и добивал ее ногами. Жертва насилия оборонялась.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Также он должен уплатить 6 905 грн процессуальных расходов.

Напомним, что в Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила у знакомого.

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