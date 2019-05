Дав би їм грошей: Притула жорстко пожартував над учасниками Євробачення

Перший півфінал Євробачення 2019 відбувся в Тель-Авіві у вівторок, 14 травня. Телеведучий Сергій Притула, який коментував трансляцію, досить жорстко пожартував над представниками Словенії - дуетом Zala Kralj and Gasper Santl.

До речі, словенці увійшли в число фіналістів Євробачення, які будуть боротися за перемогу в пісенному конкурсі в суботу, 18 травня.

Притула назвав виступ дуету нудним. Ведучий провів метафору з коментарем Андрія Данилка з приводу виступу KHAYAT на Національному відборі.

"Якщо ця пісня виграла Національний відбір, то якими ж були ті, хто гірше?! Ви знаєте, коли Андрій Данилко сказав, що під пісню KHAYAT на Національному відборі йому хотілося заварити чаю, то я під час цієї композиції хотів дати словенському дуету гроші на весілля", - заявив Сергій Притула.

До речі, вокалістка дуету Зала вивчає бібліотекознавство, а музикою раніше займалася тільки для власного задоволення. Гаспер, в свою чергу, стверджує, що "гітару взяв, щоб подобатися дівчатам і сподобався Залі".

Євробачення 2019 - Притула пожартував над представниками Словенії (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Зазначимо, що до числа фіналістів приєдналися Греція (Katerine Duska - "Better Love"), Білорусь (ZENA - "Like It"), Сербія (Nevena Božović - "Kruna"), Кіпр (Tamta - "Replay"), Естонія (Victor Crone - "Storm"), Чехія (Lake Malawi - "Friend Of A Friend"), Австралія (Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"), Ісландія (Hatari - "Hatrið mun sigra"), Сан-Марино (Serhat - "Say Na Na Na").

Раніше повідомлялося, що Сергій Лазарєв, який бере участь в Євробаченні-2019 від Російської Федерації, серйозно захворів. При тому, що вийти на сцену російському співакові потрібно буде 16 травня - у другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу.

Також ми писали про те, що Вєрка Сердючка на відкритті Євробачення 2019 змусила ведучу пити алкоголь.