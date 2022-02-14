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"Відчувала себе мертвою": Огнєвіч зізналася, що хотіла звести рахунки з життям

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Понеділок 14 лютого 2022 11:27
"Відчувала себе мертвою": Огнєвіч зізналася, що хотіла звести рахунки з життям Фото: Злата Огнєвіч зробила зізнання про самогубство (instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка і головна героїня шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч відверто зізналася, що кілька років тому вона була на межі самогубства і всерйоз думала про те, щоб звести рахунки з життям.

Про важкий період свого життя вона розповіла ведучій програми "Світське життя" Каті Осадчій.

За словами Злати, це було в 2015 році - вона втратила смак до життя і не відчувала себе живою або потрібною комусь.

"Коли я розуміла, що я нікому не потрібна, не потрібна собі. Я втратила смак до життя, до їжі. У мене відбулися аутоімунні розлади. Я відчувала себе мертвою. Тільки та, яка дихає, лягає спати, прокидається. Але мертва", - зізналася знаменитість.

Огнєвіч вважає, що такому стану передували самокопання, депресія та інші проблеми - в результаті вона дійшла до жахливого стану. При цьому від прямого питання про фізичну спробу накласти на себе руки вона ухилилася.

"Цьому передувала депресія, самокопання. І все інше. Я дійшла до того самого моменту, з якого не повертаються. Але я повернулася", - розповіла співачка.

&quot;Відчувала себе мертвою&quot;: Огнєвіч зізналася, що хотіла звести рахунки з життям

Злата змогла подолати складний період і знову знайти любов до життя (фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

На щастя, пізніше Златі все ж вдалося подолати бажання накласти на себе руки і усвідомити цінність і красу життя.

"Я зробила висновок, що життя занадто прекрасне, щоб страждати і щоб закінчити її самогубством. Навіть якщо в цьому житті твориться біль, відчай, драми, – все одно життя занадто прекрасне, щоб накласти на себе руки. І коли я це зрозуміла, сидячи, плачучи, я просила в той момент вибачення у Всесвіта, що я дійшла взагалі до цієї чорної ями", – поділилася артистка.

Зараз Огнєвіч намагається відновитися після хворобливого розриву з переможцем Холостячки 2 Андрієм Задворним, який вирішив розлучитися з нею через 2 місяці відносин. Співачка відвідує психотерапевта.

Раніше ми повідомляли, що Злата Огнєвіч піддалася переслідуванню з боку неадекватного і агресивного чоловіка. Він неодноразово погрожував артистці і всій її родині і все це тривало близько трьох років.

25 січня правоохоронці відреагували на погрози і затримали чоловіка - проте незабаром суд його просто відпустив. За словами Злати, вона знову боїться за свою безпеку і має намір боротися за неї в суді.

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Злата Огнєвіч
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