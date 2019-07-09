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Дива не сталося: українку, яка постраждала під час теракту, виганяють зі Швеції

STYLERЖиття    09.07.2019 - 19:33
Дива не сталося: українку, яка постраждала під час теракту, виганяють зі Швеції
Українку збираються депортувати зі Швеції (Колаж РБК-Україна)

Ірина Заманова в результаті теракту в Стокгольмі позбулася правої ноги

Українка Ірина Заманова, яка в результаті теракту в центрі Стокгольма втратила ногу, все ж таки буде депортована з Швеції. Про це повідомив її адвокат Хенрік Хоффман, пише видання Rzeczpospolita.

39-річна Ірина Заманова приїхала в Швецію, як туристка в 2017 році. Під час прогулянки по Стокгольму, вона стала жертвою екстреміста з Узбекистану, який вчинив теракт – він викрав вантажівку і протаранив пішоходів. Крім неї, постраждало ще 10 осіб. Заманова отримала серйозну травму, і медики змушені були ампутувати їй праву ногу.

Так як вона була свідком по справі про терориста, уряд Швеції їй надав тимчасовий вид на проживання. Крім того, після травми їй знадобилася довга реабілітація та всі витрати по лікуванню взяли на себе влада. Її навіть відвідав у лікарні прем'єр Стефан Левен, який пообіцяв, що все буде добре. До Швеції до неї приїхала дочка-підліток.

Проте тимчасовий дозвіл на проживання закінчився і Ірина Заманова звернулася до влади з проханням видати їй дозвіл на постійне проживання, з урахуванням трагічних обставин.

Шведське імміграційне управління відповіло відмовою і як пояснили чиновники, вони вважають, що жінці з інвалідністю буде легше проходити реабілітацію в рідній країні, поряд з рідними і близькими. Заманова вирішила не здаватися і оскаржила рішення імміграційної служби, що дозволило їй ще майже на рік залишитися в Швеції.

Однак, за словами адвоката Хенріка Хоффмана, суд вирішив не розглядати цю справу, що означає, що попереднє рішення стане обов'язковим.

"Прикро, що Швеція не може піклуватися про жінку, яка потрапила в жахливу ситуацію", - зазначив адвокат.

Ірині Замановій доведеться протягом чотирьох тижнів покинути Швецію разом зі своєю 14-річною донькою. Раніше вона працювала викладачем в університеті і жила досить скромно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українку видворяють з Швеції після того, як вона залишилася інвалідом через теракт.

А також ми розповідали, що влада Швеції скасувала депортацію 6-річного українця, у якій загинула мати.

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