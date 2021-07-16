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НП під Тернополем: під час пожежі загинула 2-річна дівчинка, поки дорослі дивилися телевізор

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Тернопільська область, П'ятниця 16 липня 2021 23:43
НП під Тернополем: під час пожежі загинула 2-річна дівчинка, поки дорослі дивилися телевізор Фото: автомобіль поліції і "швидкої допомоги" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Під Тернополем сталася пожежа в підсобному приміщенні, в якому перебувала дворічна дівчинка - в результаті події дитина загинула. Дорослі в цей час дивилися телевізор в будинку.

Про це 16 липня передали в прес-службі поліції Тернопільської області.

Трагедія сталася в селі Нова Могильниця вчора ближче до вечора.

На місці НП працювали пожежники, слідчі Головного управління Нацполіції, експерти та криміналісти.

У приміщенні, де сталося загоряння, правоохоронці виявили під ліжком бездиханне тіло дівчинки.

Імовірно, під час пожежі маленька дитина злякалася і сховалася туди від вогню.

Приміщення, в якому трапилася трагедія, раніше використовувалося як курник, але багатодітна сім'я - уродженці Закарпатської області - облаштувала там житлову кімнату і провела туди світло.

За попередньою інформацією, на момент нещастя старші діти пішли на річку, четверо дорослих у будинку в той час дивилися телевізор, а маленькі грали у дворі.

"У якийсь момент батьки почули звуки, схожі на вибух. Коли вийшли, то побачили, що горить будівля", - розповіли правоохоронці.

НП під Тернополем: під час пожежі загинула 2-річна дівчинка, поки дорослі дивилися телевізорНП під Тернополем: під час пожежі загинула 2-річна дівчинка, поки дорослі дивилися телевізор

Під Тернополем під час пожежі загинула 2-річна дівчинка (фото: tp.npu.gov.ua)

Точну причину загоряння встановлять після проведення необхідної експертизи. Наразі вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

НП під Тернополем: під час пожежі загинула 2-річна дівчинка, поки дорослі дивилися телевізор

Поліція Тернопільської області розслідує причини та обставини пожежі, при якій загинула дитина (фото: tp.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що під Сумами під час пожежі в будинку батьки забули про 5-річного сина, замкненому в кімнаті.

Нагадаємо, що нещодавно у Смілі вибухом рознесло житловий будинок - внаслідок події тоді загинула людина.

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