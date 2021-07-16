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НП в метро Києва: на Лівобережній загинув молодий хлопець

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 09:26
НП в метро Києва: на Лівобережній загинув молодий хлопець У метро Києва трагічно загинув молодий хлопець (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У четвер ввечері, 15 липня, в метро Києва сталася надзвичайна подія. Червона гілка метро перестала працювати за звичним графіком і всі поїзди курсували тільки від станції Хрещатик до Академмістечка. На центральних станціях в годину пік утворилася тиснява і як стверджували очевидці, людей було стільки, що нікуди було вийти з вагона.

У метрополітені повідомили, що на перегоні Дарниця - Лівобережна впала людина. І як з'ясували в виданні "Сьогодні", молодий хлопець загинув від отриманих травм на місці.

Молода людина 1991 року не просто впала на рейки - він намагався перейти в невстановленому місці та потрапив під потяг.

На місце події оперативні прибули співробітники ГСЧС, але виявилося, що допомогти постраждалому вони вже не зможуть - хлопець загинув майже відразу від отриманих травм, поїзд його фактично перерізав навпіл.

"Переходив колії у невстановленому місці та потрапив під поїзд, який його переїхав. Особа встановлена, загинув від отриманих травм", - розповіли в поліції.

Крім того, абсолютно незрозуміло, як загиблий зміг пробратися на дану ділянку, оскільки він обгороджений забором.

У правоохоронних органах припустили, що хлопець знайшов дірку в цьому паркані та вийшов на рейки або зміг перелізти через цей паркан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Черкаській області під час робіт в каналізаційній ямі загинули двоє людей.

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метро загибель надзвичайний стан
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