Черная Луна принесет ошибки и ссоры. Что обещает астрологический прогноз на 3 октября

В четверг, 3 октября, Черная Луна окажется в точке соединения с Солнцем и Меркурием. И это может спровоцировать множество проблем. Впрочем, все может исправить Юпитер в Близнецах.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила полный прогноз на 3 октября и рассказала, от каких дел стоит отказаться в этот день.

Прогноз погоды на 3 октября.

Действует коридор затмений и сочетание Меркурия с Черной Луной - фиктивной кармической расчетной точкой, символизирующей нашего "демона-искусителя".

Он характеризует наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а вытесняются в подсознание.

"Точным этот аспект был 2 октября. Но период до 5 октября не рекомендуется для важных переговоров, новых договоров, приобретения техники, важных командировок, экзаменов, важных платежей, выяснения отношений. В настоящее время возможны ошибки, просчеты, конфликты", - предупредила астролог.

Кроме того, также действует сочетание Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", мироощущение, жизненную силу, энергию, здоровье, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности с Черной Луной. Точным этот аспект становится 3 октября. Поэтому период до 6 октября не рекомендуется для важных дел в любой сфере.

"Избегайте конфликтов и вспышек эмоций. Можно продолжать планировать, накапливать силы. В этот период обостряется интуиция: по ощущениям можно легче, чем обычно, определить, с кем стоит общаться, а с кем нет, какая пища полезная, а какая - нет", - посоветовала астролог.

"Проявите щедрость: дарите подарки, занимайтесь благотворительностью. Хорошо возвращаться к некогда начатому циклу физических нагрузок или к заброшенному когда-то курсу обучения. Полезными будут диета, очистительные процедуры, сауна, баня", - добавила она.

Гороскоп на 3 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

"3 октября - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах. Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы", - предупредила Соловьева.

Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом.

Астролог советует избегать болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - рассказала эксперт.

Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и так далее.

Впрочем, это прекрасное время, чтобы расширить свои знания в религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой на эту тему от авторитетного автора.