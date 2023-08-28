Почему нельзя желать "приятного аппетита": факты, которые вас поразят

Выражение "приятного аппетита" многие говорят по привычке, даже не задумываясь о смысле этого словосочетания. Его обычно говорят перед едой - это как сигнал о том, что можно начинать есть. На самом деле, с этим выражением не все так просто.

Об истории происхождения пожелания и почему так говорить не желательно - читайте в материале Styler.

Происхождение и этикет пожелания "приятного аппетита"

В истории ситуация сложилась так, что перед едой люди читали молитву, выражая благодарность Богу за наличие блюда на столе и прося небесное благословение на их трапезу.

Однако с приходом советской власти религиозная тематика была запрещена, а образ Иисуса Христа стал нежелательным. В результате вместо этого, употребление французского выражения "bon appetit" ("приятного аппетита") стало популярным, что передавало пожелание приятной трапезы.

Согласно этикету, выражение "приятного аппетита" должен употреблять только тот, кто готовил еду. Это считается приглашением для гостей или членов семьи участвовать в трапезе и наслаждаться ею.

В любом другом контексте это высказывание считается неподходящим. Психологи подчеркивают, что эта фраза может восприниматься как нарушение личных границ, поскольку она вторгается в личное пространство человека, буквально заглядывая ему в рот.

Что говорят эзотерики

Эзотерики также не поддерживают такие выражения, поскольку это может повлечь противоположный эффект.

По их словам, выражением "приятного аппетита" вы рискуете привлечь к человеку проблемы с пищеварением или даже потерять ему аппетит вовсе.

Особенно негативное влияние такие слова оказывают, когда они звучат неискренне. В таком случае это не только проявление плохих манер, но и может передать плохую энергетику к человеку.

Как можно более вежливо пожелать человеку приятного аппетита?

Эксперты по вопросам этикета рекомендуют заменить общераспространенную и неподходящую фразу "приятного аппетита" вежливыми альтернативами, такими как "пожалуйста" и "наслаждайтесь". Эти изречения нежно указывают на начало трапезы, не пересекая личные границы собеседника.

Используя эти слова, вы все равно передаете приглашение начать трапезу, но в более уважительной манере, признающей личное пространство человека. Если вам близко это мнение, без колебаний перенимайте его. Это может быть полезно для всех участников процесса.