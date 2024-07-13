Почему вы чувствуете себя счастливее после куриных наггетсов: эксперты все объяснили

Куриные наггетсы имеют сомнительную пользу для здоровья. Но эти небольшие кусочки фаст-фуда действительно могут сделать вас немного счастливее, когда вы их съедите - и есть определенная причина, подтверждающая это.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Mirror.

Что нужно знать

Куриное мясо, в форме наггетсов или любого другого, содержит аминокислоту под названием триптофан, которая способствует выработке организмом гормонов хорошего настроения.

Наше тело не производит триптофан естественным путем, потому важно, чтобы мы получали эти питательные вещества из ежедневного рациона.

После того, как мы употребили триптофан, организм превращает его в окситриптан, который затем становится серотонином. Тело также превращает некоторое количество триптофана в мелатонин, участвующий в формировании здорового цикла сна.

Природный триптофан, содержащийся в пищевых продуктах, имеет ряд преимуществ для здоровья.

Большинство этих преимуществ для здоровья происходит от потенциального увеличения ниацина и серотонина и мелатонина. Среди преимуществ:

здоровый и качественный сон

избавление от депрессии и тревоги

повышение эмоционального состояния

переносимость боли

Возвращаясь к куриным наггетсам, следует отметить, что уровень триптофана в куриных наггетсах недостаточно высок, чтобы вызвать мгновенное ощущение эйфории. Однако исследования показывают, что это может помочь повысить уровень серотонина в сочетании с другими факторами.

Важно также подчеркнуть, что жареные и панированные разновидности курицы, такие как нагетсы и стрипсы, обычно содержат много нездоровых жиров, углеводов и калорий.

Соблюдение баланса при планировании диеты имеет важное значение для хорошего общего самочувствия.

Другие продукты с высоким содержанием триптофана: