Сонник плохих снов. Значение 10 распространенных кошмаров и как избавиться от ночных ужасов

Почему у некоторых людей страшные сны бывают каждую ночь? Потому что кошмары являются частью сложных функций мозга, которые помогают обрабатывать мысли, эмоции и память. Что могут нам рассказать наши кошмары о нас самих?

РБК-Украина (проект Styler) сделало список из 10 самых частых плохих снов и их значения для нашего подсознания.

Преследование

Если вас преследуют во сне, это означает, что вы пытаетесь избежать чего-либо в реальной жизни, вызывающей страх или тревогу. Это также может быть указанием избегать определенной проблемы.

Падения

Сны о падениях могут свидетельствовать о неуверенности и тревоге. Если вы наслаждаетесь падением, это означает, что вы не боитесь перемен.

Быть потерянным или в ловушке

Сны о том, что вы потерялись или застряли, отражают стресс и тревогу в вашей жизни. Вы, возможно, ищете руководство или перемены, но это вызывает беспокойство.

Трудности с полетами

Сны о проблемах с полетами свидетельствуют о том, что что-то мешает вашему прогрессу. Если вы боитесь летать, это может указывать на трудности с достижением высоких целей.

Выпадение зубов

Если у вас выпадают зубы во сне, это может отражать тревогу по поводу вашего внешнего вида и того, как вас воспринимают другие. Это также может быть связано со страхом отторжения или ощущением бессилия.

Быть голым в публичном месте

Сны о том, что вы обнажены в публичном месте, символизируют неуверенность в себе или страх быть невоспринимаемым. Если вы видите голого человека и это вас беспокоит, это означает, что вы беспокоитесь о разоблачении того человека.

Очень часто кошмар становится источником неожиданного стресса и портит настроение на следующий день (фото: Freepik.com)

Неподготовленность к экзамену

Сны о том, что вы неподготовленны к экзамену, часто связаны со стрессом во время учебы. Это может означать, что вы ставите на себя слишком большое давление.

Опоздание

Сны об опоздании всегда вызывают стресс. Они могут свидетельствовать о том, что вы чувствуете себя отсталым или что проходит время, особенно для важных изменений в жизни.

Невозможность найти туалет

Если вам тяжело найти туалет во сне, это значит, что вам трудно высказать свои потребности. Это может отражать чувство, что ваши личные потребности не удовлетворяются.

Неконтролируемое транспортное средство

Сны о неконтролируемых транспортных средствах обычно указывают на тревоги по поводу вашего жизненного пути или на то, что кто-то другой принимает важные решения за вас.

Советы для сладких снов

Если вы хотите приятных снов, важно подойти ко сну с расслабленным настроением. Вот несколько советов: