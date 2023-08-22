Почему нельзя убивать пауков? Вот что об этом говорят Библия и народные приметы

Пауки - членистоногие, живущие в каждом доме. Даже если вы их не видите, это совсем не значит, что такое создание не делит с вами жилую площадь.

Почему нельзя убивать пауков, как с этим связана Библия, и какие народные приметы - читайте в материале Styler .

Паук - спаситель из Библии

С пауками связано немало легенд. Одна из них говорит, что именно с помощью пауков спасся один из провидцев и распространителей христианства.

Библейская легенда повествует о том, как паук спас Марию и Иосифа от солдат царя Ирода. Когда Святое Семейство убегало от преследования, они остановились на ночь в пещере. К утру к пещере приближались солдаты, искавшие маленького Иисуса, чтобы убить его. Тогда пауку, жившему в пещере, удалось сплести большую паутину на входе.

Когда солдаты увидели паутину, они подумали, что никто не мог пройти через нее, не порвав ее. Потому они не заходили в пещеру, а пошли дальше. Таким образом, паук спас жизнь Святого Семейства и стал символом Божьей опеки и защиты.

Приметы и предрассудки о пауках

Пауки в доме чаще всего обещают приятные новости, поэтому к ним относятся бережно и не убивают. Если его убили специально, примета говорит о том, что человека будут преследовать неудачи.

Убить паука утром - к проблемам в семье, а вечером - к ухудшению материального положения.

Случайное убийство членистоногого грозит мелкими неприятностями, сплетнями и слухами. Отменить действие этой приметы можно, если заботливо вынести паука за порог дома.

Убить крошечного паучка - к проблемам в личной жизни и плохим новостям, которые касаются подрастающего поколения.

Паук, которого смахнули рукой с головы или плеч, может погибнуть, и по примете такое положение дел заставляет задуматься о финансовой ситуации. После такой неприятности финансы могут покинуть дом, если относиться к расходам спустя рукава.

Убить это животное тапком или свернутой газетой - отказаться от новостей о чем-то важном. По примете, убившего паука человеку будет недоступна информация, способная изменить его жизнь к лучшему.

Есть древнее поверье, что паук своей паутиной притягивает к дому счастье и радость. Поэтому если в доме не вьется паутина, то нечем притягивать семейное счастье и благополучие.

Многие считают, что пауки в доме не пускают в жилище негатив и злых духов. Убийство этого членистоногого означало навести на свой дом беды, проклятие и порчу.

Есть поверье, что маленькие пауки приносят в дом финансовое благополучие. Для этого необходимо положить паука к себе в карман. А в Англии верят в то, что случайно упавший сверху паук непременно означает большое наследство.

Многие верят в то, что если увидеть паука, ползающего по телу или на других предметах, то в ближайшее время нужно ждать письмо или подарок. А если убить паука, то можно забыть об этих неожиданностях.