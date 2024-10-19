Почему мы празднуем Хэллоуин? Вся история жутких традиций

Хэллоуин приближается, и люди по всему миру активно готовятся к празднику: покупают костюмы, запасаются сладостями для ребятишек и украшают дома жуткими декорациями. Но почему именно 31 октября мы отмечаем этот праздник и как он стал таким популярным?

Источники Хэллоуина

Хэллоуин, известный также как "Вечер всех святых", - это ночь перед Днем всех святых, который празднуется в христианском мире 1 ноября.

Его история берет начало от древнего кельтского фестиваля Самайн, отмечавшего конец летнего периода и начало холодной зимы, когда духи имели возможность вернуться в мир живых.

Во время Самайна кельты зажигали большие костры, рассказывали мифы и легенды, а также одевали костюмы из частей животных, приносимых в жертву.

Позднее эти кельтские традиции смешались с римскими праздниками, такими как Помона, богиня деревьев и плодов, и почитавшая умерших Фералия. Помона была символом плодовитости, и само яблоко, связанное с ней, стало важным атрибутом хэллоуинских игр, таких как ловля яблок в воде.

Почему мы одеваем костюмы на Хэллоуин

Традиция одевать костюмы на Хэллоуин происходит от старинного желания отпугивать злых духов, считавшихся активными во время Самайна. Люди верили, что злые духи могли причинить вред или вызвать несчастье, поэтому они пытались ввести их в заблуждение, одевая на себя шкуры и головы животных.

Эта практика должна была защитить их от духов, которые, увидев людей в костюмах, считали их своими и не трогали. Впоследствии эта традиция эволюционировала, и люди начали одевать разнообразные жуткие костюмы, символизирующие духов, монстров и других существ.

Современные костюмы уже не столь страшны, как прежде, но они остаются неотъемлемой частью празднования Хэллоуина.

Празднование Самайна (фото: Википедия)

Почему вырезают тыквы на Хэллоуин

Тыква является одним из самых известных символов Хэллоуина, однако сначала для вырезания фонарей использовали отнюдь не их.

Традиция вырезать фонари берет начало из ирландских мифов, когда люди использовали репу для создания фонарей, чтобы отпугивать злых духов во время празднования. Когда ирландцы эмигрировали в Америку, тыквы оказались дешевле и доступнее, поэтому они заменили репу.

Легенда о Скупом Джеке рассказывает о хитром человеке, который обманул Дьявола и обрек себя на вечное блуждание между раем и адом. Джек получил от Дьявола горящий кусок угля, который он носил в вырезанной репе, освещая себе путь во тьме, и впоследствии этот образ превратился в тыквенный фонарь - символ современного Хэллоуина.

Почему мы ходим "за сладостями" на Хэллоуин

Традиция "trick-or-treat" возникла сотни лет назад в средневековой Англии, когда люди ходили от двери к двери, предлагая молитвы или песни в обмен на еду. Это обычное действо было известно как "souling" и происходило во время Дня всех святых, когда христиане молились о душах своих покойных родственников.

Традиционным вознаграждением за такие молитвы были так называемые "душевные пироги" - небольшие бисквиты или пирожки, которыми угощали посещающих дома.

Со временем эта традиция трансформировалась, и теперь вместо пирожков детям дают сладости и шоколад, что делает Хэллоуин еще более веселым для малышей и популярным праздником во всем мире.