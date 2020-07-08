Чиновниця з Сум потонула в річці Ворскла: спливли несподівані деталі трагедії

У Сумах загинула відома чиновниця (колаж РБК-Україна)

30-річна чиновниця з Сум загинула в річці при дивних обставинах

У Сумах за дивних обставин потонула в річці 30-річна чиновниця Карина Козупиця. Вона поїхала з друзями на річку Ворскла і там пірнула з аквалангом, але, на жаль, не змогла спливти. Очевидці кажуть, що закінчився кисень в балоні.

Місцеві жителі дуже дивуються, чому дайвери вибирають цю річку, там мулисте дно і нічого не видно. Це пов'язують з тим, що зараз можливості туризму для українців не такі великі.

Карина Козупиця відпочивала на вихідних зі своєю сім'єю на базі відпочинку депо "Смородина" в селі Климентове Охтирського району. Потім вона вирішила зануритися під воду і зайнятися дайвінгом.

Загибла Карина Козупиця (фото: Instagram / Карина Козупиця)

"На цей раз тут з'явилися чоловіки, які займалися дайвінгом, були з аквалангами, пірнали в річку. Перший раз їх тут бачу. Ця дівчина приїхала з компанією. І то чи хтось із водолазів був знайомий, то вона просто до них підійшла, і вони запропонували їй спробувати пірнути, точно не скажу. Два хлопці з аквалангами попливли з нею. І начебто у неї в балоні закінчився кисень, вона злякалася і почала тонути. Один з дайверів намагався її витягти, але обидва потонули", - розповів OBOZREVATEL співробітник бази.

Місцеві жителі не знають точної причини смерті молодої чиновниці.

"Кажуть, що вона заплуталася у водоростях або сітці, тому і потонула. Ми вперше чуємо, що на Ворсклі хтось пірнає. Водолази, які чистять дно, бувають. А ось дайвінгом на річці ніхто не займається. Зате на байдарках постійно плавають. це вже стало бізнесом, привозять туристів, сплавляють вниз по річці, там забирають і відвозять ", - розповів один з місцевих жителів.

Знайомі Карини впевнені, що хтось із дайверів був знайомий з нею, так би вона не пірнула. Її згадують як добру і усміхнену дівчину, вона відрізнялася порядністю. Останнім часом працювала юристом в Сумській обласній раді.

Як ми раніше писали, у Сумах при дивних обставинах загинула 30-річна Карина Козупиця.