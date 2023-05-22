Чем соцсети угрожают подросткам: исследование показало новую опасность

Опрос, проведенный в Украине среди 4,7 тыс. детей в возрасте 6-17 лет, показал, что почти каждый второй не поделился бы досадной ситуацией со взрослыми, если такая с ними случилась бы в интернете.

Исследователи уверяют, что соцсети способны сильно вредить психике ребенка. В частности, они повышают уровень депрессии и могут вызвать другие расстройства. Такая тенденция наблюдается по всему миру.

Какие опасности несут соцсети

Эксперты отмечают, что соцсети представляют такие же опасности для детей, как улицы больших городов. В соцсетях подростки имеют доступ к контенту, который может их травмировать.

Видео не программирует молодежь, однако оно может подтолкнуть к опасным поступкам. Так, один из парней, который покончил с собой, перед этим часто просматривал кадры о самоповреждении. Последнее, что он смотрел перед самоубийством - предложенное ему на основе предыдущих выборов видео о нанесении себе ран.

Однозначно нельзя утверждать, что эти кадры его побудили сделать непоправимое, возможно, у него была скрытая депрессия, а вот такой контент "предложил ему выход" из ситуации.

Другая девочка в 9-летнем возрасте стала пользователем соцсетей, которые ей постоянно подсовывали вредные изображения и видео, пропагандирующие расстройства пищевого поведения. Психическое здоровье девочки настолько ухудшилось, что в 14 лет ей пришлось лечиться от анорексии.

Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний показывают, что количество самоубийств детей и подростков от 10 до 19 лет в США выросло на 46% с 2010 по 2020 год. А недавний опрос показал, что почти каждая третья девушка-подросток серьезно задумывалась о самоубийстве. В 2011 году, такие мысли посещали только каждую пятую тинейджерку.

Исследования также показывают, что чем больше времени подростки проводят в Интернете, тем выше уровень депрессии и других неблагоприятных последствий.

Так, в отделении психиатрической больницы в клинике Carrier от Hackensack Meridian Health в Нью-Джерси количество консультаций неотложной помощи увеличилось на 49% по сравнению с предыдущим годом. Самые распространенные диагнозы - депрессия, тревожные расстройства, суицидальные мысли, расстройства пищевого поведения и самоповреждение.

Родители подростков обвиняют компании социальных сетей, которые выставляют специальные алгоритмы, чтобы детям показывали нежелательный контент. Но представители соцсетей утверждают, что у них установлены настройки по умолчанию для детей младше 16 лет, которые не позволяют просматривать "предельный" контент.

Можно ли урегулировать соцсети законом

В США пытаются сделать соцсети более безопасными. Штат Юта принял закон, который с 2024 года потребует проверку возраста всех пользователей и согласие родителей на использование соцсетей для лиц до 18 лет. Остальные штаты также рассматривают подобные проекты.

Суды США сейчас рассматривают 147 исков против топовых платформ социальных сетей - Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat и YouTube. Родители детей, психика которых пострадала или они совершили самоубийство, требуют, чтобы усилили защиту несовершеннолетних в соцсетях.

В Великобритании министры также рассматривают возможность внесения поправок в законопроект о безопасности в Интернете, чтобы предусмотреть уголовную ответственность, которая может доходить даже до заключения для руководителей социальных сетей, не защищающих безопасность детей.