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Чем опасна нехватка меди в организме и как пополнить ее запасы: диетолог Фус дала советы

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Вторник 31 января 2023 13:45
Чем опасна нехватка меди в организме и как пополнить ее запасы: диетолог Фус дала советы В каких продуктах много меди (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Для полноценного функционирования нашего организма в норме должны быть все витамины и минералы. Дефицит или их избыток приводит к ухудшению здоровья. Обычно мало говорят о меди и ее важности для организма. Но этот минерал оказывает влияние на ряд жизненно важных процессов.

Какие функции в организме выполняет медь и как пополнить ее запасы, рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Какую роль играет медь в организме

"Минералы и витамины не имеют энергетической ценности, такой как белки, жиры и углеводы, однако их недостаток или избыток нарушает нормальное течение многих биохимических процессов. Наш организм минералы сам не производит, поэтому обеспечить их можно только с едой", - пишет эксперт.

Одним из таких жизненно важных микроэлементов является медь, которая:⁣

  • входит в состав ферментов, регулирующих энергетический обмен;⠀
  • участвует в процессе дыхания тканей;
  • осуществляет важную роль в синтезе коллагена и эластина, т.е. формирует соединительную и костную ткани;⠀
  • способствует образованию гемоглобина. Поэтому его недостаток, равно как и железа, может привести к анемии;
  • улучшает работу иммунной системы;
  • необходима для нормального функционирования нервной системы - в составе миелиновых оболочек нервов есть медь.
  • благотворно влияет на работу мозга - улучшает концентрацию и память;
  • влияет на функционирование желез внутренней секреции;
  • способствует повышению активности инсулина и более полной утилизации углеводов. Содержимое меди снижается при сахарном диабете, поэтому здесь она крайне необходима;
  • оказывает влияние на пигментацию волос, кожи и глаз - входит в состав пигмента меланина.

Чем опасна нехватка меди в организме и как пополнить ее запасы: диетолог Фус дала советыВ этих продуктах много меди (скриншот)

"Одним из признаков недостатка меди в организме человека может быть раннее появление седины, частичное облысение или остеопороз. Дефицит меди может вызвать анемию - снижение уровня гемоглобина и количества эритроцитов, появление кожных изменений, потерю аппетита и, соответственно, снижение веса", - объясняет Фус.

Но есть заболевания, при которых медь скапливается в организме в избытке. Тогда возникает необходимость наоборот ограничить употребление этого микроэлемента из пищи. ⁣

Это генетически обусловленная болезнь Вильсона, которая приводит к чрезмерному отложению меди - в основном в печени, мозге, костях, почках и глазном яблоке.

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