Нужно ли обновлять декларацию с семейным врачом: важное объяснение украинцам

Начало нового года не означает, что пациентам следует переподписывать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. Однако есть случаи, когда действие декларации прекращается автоматически.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram .

Нужно ли возобновлять декларацию

Декларация с семейным врачом действует бессрочно. Поэтому не нужно перезаключать декларацию с семейным врачом, терапевтом и педиатром с начала года.

Специалисты говорят, если вы уже выбрали себе врача и подписали с ним декларацию - можете не беспокоиться о ее силе.

Важно, что декларация останется в силе, пока вы самостоятельно не изменили врача, или если врач увольняется, то об этом должно предупредить пациента медучреждение.

Однако если решили сменить врача, то вам не нужно разрывать декларацию с предыдущим. При подписании новой декларации данные о ней вносятся в электронную систему и старая декларация автоматически аннулируется.

Также нет ограничений на заключение новых деклараций, можно менять врача столько раз, сколько считаете нужным.

Отмечается, что именно длительные отношения врача и пациента полезны для обоих. Все потому, что врач знает историю заболеваний пациента и сможет давать максимально полезные рекомендации. Поэтому если у вас уже есть врач, с которыми нашли общий язык, оставайтесь с ними.

В каких случаях прекращается действие декларации

В частности, при желании пациента можно просто прекратить действие декларации. Для этого нужно подать заявление в НСЗУ о его прекращении.

Также декларация прекращает действовать в случае ликвидации юридического лица или ФЛП того учреждения, в котором оно подано. Кроме случаев преобразования юридического лица, тогда декларация действует и считается поданной новому юридическому лицу.

К тому же, декларация прекращает действовать, когда врач и медицинское учреждение прекращают трудовые отношения. Тогда декларации поданные врачу прекращают действовать.

Кроме того, если пациент не выполняет медицинские предписания или правила медицинского учреждения, врач может отказаться от его ведения, если это не угрожает жизни пациента и здоровью населения. В этом случае заведение инициирует процедуру прекращения декларации.

Декларация также аннулируется при смерти врача или пациента.