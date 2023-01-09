Следует ли ограничивать себя в еде во время похудения: ответ фитнес-тренера

Известно, что для похудения нужно ограничить количество потребляемых человек калорий. Также часто из рациона исключают мучные изделия, сладости, жирную или острую пищу. Эти ограничения кажутся человеку сложными, чтобы соблюдать, но нужно ли это делать?

Ответ на этот вопрос дал фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook .

Почему ограничения в еде кажутся непростыми

Не секрет, что все любят вкусно поесть. Однако по иронии судьбы больше всего нам нравятся сладости, выпечка, что-то зажаренное или что-нибудь такое. При избытке такой пищи в рационе и отсутствии движения лишние килограммы просто гарантированы. И здесь возникают ограничения в еде.

Однако для человеческой психики, уже привыкшей получать дозу удовольствия именно из пищи, такое исключение может стать стрессовым. Злая шутка организма в том, что гормоны радости выделяются непосредственно в момент потребления чего-нибудь вкусного. Когда вы перестаете это делать, эмоция счастья тоже исчезает.

Таким образом, организм манипулирует и провоцирует силу воли человека. Именно из-за этого стрессового для организма периода ограничения в пище могут быть очень непростыми для многих.

Сначала организм потребует той пищи, от которой вы решили отказаться (фото: Freepik)

Как ограничения влияют на похудение

По словам фитнес-тренера Виктора Мандзяка, среднестатистический человек согласен на исключение в рационе только на определенный короткий промежуток времени. Для этого есть одна причина: убеждение, что такая "диета" - это каторга.

"Однако если у вас есть лишние килограммы, и вы хотите от них избавиться - ограничиваться придется всю жизнь", - говорит эксперт.

Исторически и эволюционно так сложилось, что наш организм не был готов к искусственному сахару, маслу, изобретению автомобилей и лифтов. Человек должен был много двигаться в поисках пищи, поэтому лишние сантиметры на теле ему бы не угрожали.

Чтобы лишние килограммы не оседали на теле, нужно заниматься спортом (фото: Freepik)

По мнению специалиста, ограничения в пище не должны ассоциироваться с невкусной "полезной" диетой, а наоборот. Работа со своими пищевыми привычками в конечном счете приведет к фантастическим изменениям в самооценке и отражении в зеркале.

"Человек - единственное существо, которое способно видеть то, чего еще нет, а следовательно планировать и при необходимости откладывать удовольствие. Руководить эмоциями, ощущениями, влечениями - абсолютно рабская позиция", - подводит итог тренер.

Стоит добавить, что ограничение в еде не должно стать фанатичным страхом съесть что-то "запретное", потому что на самом деле оно таковым не является. Соблюдайте баланс: 80% здоровой пищи и 20% ваших любимых вкусностей.