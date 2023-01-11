Полезен ли попкорн? Диетологи дали окончательный ответ

Когда-то считавшийся лакомством в кинотеатре, попкорн теперь рассматривается как полезная закуска.

Но действительно ли воздушная кукуруза полезна? На этот вопрос дали ответ диетологи в издании Health.

Полезен ли попкорн или нет?

Ответ заключается в том, что это зависит от масла, используемого для его приготовления, любых добавленных приправ и, возможно, самих кукурузных зерен.

Обратите внимание на кукурузу



Кукуруза (даже в лопнувшей форме) — это цельное зерно, а цельные зерна — важный источник основных витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов, борющихся с болезнями.

Цельные зерна также насыщают, потому что они содержат цельное зерно, в отличие от очищенных зерен, которые лишены клетчатки и питательных веществ.

Исследования показывают, что потребление цельного зерна связано с более продолжительной жизнью, меньшим воспалением и меньшим риском сердечных заболеваний, инсульта, рака, диабета и ожирения. Три ежедневные порции цельнозерновых продуктов даже связаны с более низким ИМТ и меньшим количеством жира на животе.

Масло

Когда вы выбираете марку упакованного попкорна, обратите внимание на масло, указанное в ингредиентах. Лучшие масла — это полезные для сердца противовоспалительные мононенасыщенные жиры (МНЖК), особенно масло авокадо и оливковое масло холодного отжима.

Масла с высоким содержанием омега-6 жирных кислот, такие как кукурузное масло, соевое масло, подсолнечное масло, сафлоровое масло и хлопковое масло, как правило, являются противовоспалительными.

Если вы готовите воздушную кукурузу дома - вы можете добавлять туда более полезное масло.

Приправы



Наконец, обратите внимание на добавки в вашей закуске. В магазинном попкорне приправы могут быть такими простыми, как морская соль и черный перец. Или ингредиенты могут включать обычные молочные ингредиенты, такие как масло и сыр.

Некоторые виды попкорна приправлены сахаром или другими подсластителями. Внимательно читайте состав, а лучше готовьте попкорн дома сами.