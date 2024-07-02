Полезны ли соленые огурцы для здоровья: диетолог назвал все плюсы и минусы
Никто не может устоять перед хрустящими маринованными огурцами, ведь они являются идеальным дополнением к бутерброду или салату. Следует знать, полезен ли такой продукт для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Чем полезны соленые огурцы
Диетолог Эми Шапиро рассказал, что некоторые соленые огурцы полезнее других. Они содержат много пребиотиков, поддерживающих здоровый баланс кишечных бактерий и улучшающих пищеварение.
Повышение уровня гидратации
Соленые огурцы обеспечивают правильное количество калия, который очень важен для баланса воды в организме. Калий - это электролит, поддерживающий гидратацию среди других важных процессов.
Здоровье пищеварения
Соленые огурцы - это овощи, а все растительные продукты содержат клетчатку. Эта клетчатка помогает поддерживать регулярность пищеварения и может помочь снизить уровень холестерина.
Соление также является хорошим источником витамина С, укрепляющего иммунитет и витамина А для здоровья глаз.
Микробиом кишечника - это группа из более триллиона микроорганизмов, живущих в нашем кишечном тракте. Эти микроорганизмы, которые включают бактерии, играющие жизненно важную роль в пищеварении, а также в усвоении и создании питательных веществ в организме.
Живые микробы ферментированных овощей могут предложить уникальные преимущества по сравнению с не маринованными и неферментированными микроорганизмами, обеспечивая большую поддержку здоровья кишечника и обмена веществ.
Вред для здоровья
Очень высокое содержание соли
Соленые огурцы содержат большое содержание натрия. Каждый день человеку нужно небольшое количество натрия для выполнения жизненно важных функций в организме.
Как основной электролит натрий играет центральную роль в балансе жидкости, а также помогает транспортировать кислород и питательные вещества. Однако для выполнения этих функций требуется всего менее 500 миллиграммов натрия в день.
Чрезмерное потребление натрия может способствовать высокому артериальному давлению, болезням сердца и другим проблемам со здоровьем.
Нездоровые добавки
Некоторые купленные в магазине соленые огурцы могут содержать добавленный сахар, искусственные ароматизаторы, консерванты и другие добавки, способные чрезмерному потреблению калорий и уменьшать их потенциальную пользу.
Поскольку маринованные огурцы содержат минимальное количество углеводов, они могут быть отличными для тех, кто страдает сахарным диабетом, поскольку они не вызывают скачков уровня сахара в крови.
Могут вредить зубам
Чрезмерная кислотность вредна для любой части тела, особенно для зубов. Соленые огурцы кислые, что может с течением времени повредить зубную эмаль. Это может произойти при употреблении в большом количестве.
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