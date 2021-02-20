Під Чернівцями п'яний голова волонтерської організації "переплутав" швидку з таксі (відео)

Під Чернівцями п'яний керівник волонтерської організації викликав бригаду "швидкої допомоги", щоб його разом з друзями відвезли додому. Чоловік при дзвінку медикам заявив, що вагітна жінка без свідомості потребує допомоги.

Повідомляється, що "відзначився" глава суспільно-волонтерської організації "Щедро" у місті Заставна.

Вже по прибуттю на місце працівники "екстренки" зрозуміли, що виклик хибний, і ніякої 32-річної жінки в положенні, якій потрібна була медична допомога, тут немає. Замість цього їх чекав чоловік у стані алкогольного сп'яніння, який вимагав відвезти його з п'яною компанією додому.

На обурення медиків - мовляв, навіщо було дурити, "благодійник" звинуватив працівників "швидкої" у хамстві, пропонував заплатити за послуги таксі в 2-3 рази дорожче, а після відмови став погрожувати їм звільненням, використовуючи свої зв'язки та можливості.

"Тому що ти зі мною посперечався. Ти не знаєш, хто я... Я завтра подзвоню твоєму (начальнику) та послухаю, що він мені скаже. Повір мені, що ти не будеш працювати через три дні... Мені у Заставні ніхто не хамив! І ця людина не буде хамити! Завтра тебе не буде на роботі... Я зроблю все, щоб тебе не було!" - розповідав чоловік медикам "швидкої".

Відео: Під Чернівцями керівник волонтерської організації "переплутав" швидку з таксі

Пізніше стало відомо, що волонтер - Анатолій Дронь - вибачився за свою витівку перед медпрацівниками, друзями та рідними. Він записав на відео пояснення, пише "Буковина Онлайн".

Своєю чергою співробітники "екстренки" також розповіли, що не тримають образи на чоловіка, який активно займався волонтерською діяльністю, і досі не потрапляв у подібні неприємні історії.

Відео: Волонтер вибачився за п'яну витівку зі "швидкою допомогою"