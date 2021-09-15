Чорновіла вбили 4-ма ударами кастету: жахливі деталі смерті героя України
Смерть В'ячеслава Чорновіла не була просто ДТП, це було сплановане вбивство. Зараз з'явилися нові деталі смерті лідера "Народного руху".
Про них розповів колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша в ефірі "4 каналу".
Він повідомив, що політичного лідера вбили 4-ма ударами кастету.
"Ми розслідували справу про вбивство Чорновіла. І встановили, що Чорновіл був убитий. Був убитий чотирма ударами кастета в потиличну область голови та таким же кастетом добили водія",- зазначив екс-заступник прокурора.
Голомша ще раз повідомив, що це не була аварія, а було заздалегідь сплановане вбивство.
"Було встановлено відключення подушок безпеки. І підробку огляду місця події. Було встановлено вбивство на Волині головного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не робив розтин труп Чорновіла", - сказав колишній чиновник.
Голомша повідомив, що коли слідство підібралося до команди Януковича - у нього забрали всі справи і передали їх іншому заступнику прокурора. Тоді відомством керував Олександр Медведько.
Для довідки
В'ячеслав Чорновіл - український політичний діяч, дисидент, журналіст. Загинув внаслідок автокатастрофи на трасі "Бориспіль - Золотоноша" 25 березня 1999 року. У 2000 році Чорновіл був удостоєний звання Герой України посмертно.
Як ми раніше писали, В'ячеслав Чорновіл ще в 1992-му підняв питання сепаратизму в Криму.