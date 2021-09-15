ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Черновола убили 4-мя ударами кастета: ужасные детали смерти героя Украины

Новина українською →
Среда 15 сентября 2021 08:41
Черновола убили 4-мя ударами кастета: ужасные детали смерти героя Украины Фото: Вячеслава Черновола убили кастетом (wikimedia_by_М_Яковенко,_В_Білецький)
Автор: Людмила Жукова

Смерть Вячеслава Черновола не была просто ДТП, это было спланированное убийство. Сейчас появились новые детали смерти лидера "Народного руху".

О них рассказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в эфире "4 канала".

Он сообщил, что политического лидера убили 4-мя ударами кастета.

"Мы расследовали дело об убийстве Черновола. И установили, что Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя", - отметил экс-заместитель прокурора.

Голомша еще раз сообщил, что это не была авария, а было заранее спланированное убийство.

"Было установлено отключения подушек безопасности. И подделку осмотра места происшествия. Было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не вскрывал труп Черновола", - сказал бывший чиновник.

Голомша сообщил, что когда следствие подобралось к команде Януковича - у него забрали все дела и передали их другому заместителю прокурора. Тогда ведомством руководил Александр Медведько.

Для справки

Вячеслав Черновол - украинский политический деятель, диссидент, журналист. Погиб в результате автокатастрофы на трассе "Борисполь - Золотоноша" 25 марта 1999 года. В 2000 году Чорновил был удостоен звания Герой Украины посмертно.

Как мы ранее писали, Вячеслав Черновол еще в 1992-ом поднял вопрос сепаратизма в Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вячеслав Чорновил
LITE
Праздник 15 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 15 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить