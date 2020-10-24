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У Чорнобилі вперше випробували робота-пса для виміру радіації: з'явилося відео

Чорнобиль, Субота 24 жовтня 2020 07:22
У Чорнобилі вперше випробували робота-пса для виміру радіації: з'явилося відео
У Чорнобилі випробували робота Spot (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Чотириногий робот Spot розгулював по ЧАЕС в захисних бахилах

У Чорнобильській зоні відчуження вперше випробували автономного робота Boston Dynamics "Spot" для вимірювання рівня радіаційного забруднення. Цей чотириногий апарат передала українським фахівцям дослідницька група Брістольського університету.

Крім жовто-чорного робота-пса, також вчені використовували безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані системи та датчики-сканери. Про це передали в Держагентстві України з управління зоною відчуження.

Вся ця техніка застосовувалася для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі та у просторі (гамма-спектрометр, лідар, фотограмметрія, гіперспектральний та нейтронний датчики).

Радіометричні та геофізичні роботи провели на території двох секторів пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів "Рудий ліс" і на пунктах захоронення радіоактивних відходів "Підлісний" та "Буряківка".

Крім того, знаменитого Spot "вигуляли" територією Чорнобильської АЕС. Подорожував робот-пес по коридорах блоку в спеціальних захисних бахілах, як і в інших співробітників станції.

Відео: Робот Boston Dynamics "Spot" на ЧАЕС

Робот Spot зі своєю механічною "командою" нададуть дослідникам зображення в 3-D форматі та карти розподілу активності радіонуклідів на двох ПЗРВ, а також покаже знімки з ділянками ПТЛРВ з високою потужністю дози.

Це дозволить дослідникам оновити карти розподілу радіаційного забруднення на ділянках, де проводилося обстеження.

У Чорнобилі вперше випробували робота-пса для виміру радіації: з'явилося відеоУ Чорнобилі вперше випробували робота-пса для виміру радіації: з'явилося відеоУ Чорнобилі вперше випробували робота-пса для виміру радіації: з'явилося відео

В Чорнобильській зоні виміряли радіацію за допомогою робота-пса Spot та дронів (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що радіація в Чорнобилі виявилася небезпечнішою, ніж вважали, і вчені після проведення досліджень стали бити на сполох.

Нагадаємо, нещодавно вчені з Великої Британії створили унікального робота-хіміка, який вже зробив власне відкриття.

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