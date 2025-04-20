Через сколько времени легкие полностью восстанавливаются после курения: мало кто об этом знает
Бросить курить - один из важнейших шагов к здоровой жизни. Но знаете ли вы, сколько времени нужно, чтобы легкие очистились после последней сигареты?
Ответ на этот вопрос узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Когда очищаются легкие в случае отказа от курения?
Врачи объясняют: процесс очищения дыхательной системы начинается почти сразу после отказа от курения, но полное восстановление занимает годы - и зависит от многих факторов.
Уже через 20 минут после последней сигареты нормализуется пульс и артериальное давление. Через 8 часов снижается уровень угарного газа в крови, а через 48 часов улучшается обоняние и вкус. Однако легкие - это орган, который требует гораздо больше времени для восстановления.
Через 1-3 месяца уменьшается кашель, одышка и хрипы, поскольку мерцательный эпителий - микроскопические "волоски" в легких, которые выводят слизь и частицы пыли - начинает восстанавливать свою работу. Именно он был парализован токсичными веществами из дыма.
После 6 месяцев значительно улучшается вентиляция легких. У многих людей исчезает хронический кашель курильщика, легкие становятся менее уязвимыми к инфекциям.
Через 1 год риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается вдвое, а дыхательная система работает значительно эффективнее. Однако полное очищение легких от накопленных смол, токсинов и микроповреждений занимает от 2 до 10 лет - в зависимости от стажа курения, индивидуальных особенностей организма, наличия хронических заболеваний и образа жизни.
Даже после многих лет курения организм обладает способностью к восстановлению. Правильное питание, физическая активность, чистый воздух и отсутствие стресса могут значительно ускорить процесс очищения легких.
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В материале использованы источники - Medical News Today, МОЗ.
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