ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Частина українців ніколи не захворіє на COVID-19: лікар назвав їх особливості

Новость на русском → Неділя 07 лютого 2021 08:44
Частина українців ніколи не захворіє на COVID-19: лікар назвав їх особливості Коронавірусом ніколи не захворіє частина українців (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі українці ніколи не захворіють на коронавірус, оскільки їхня імунна система побудована так, що "не пускає туди вірус".

Український лікар-інфекціоніст Євген Дубровський пояснив це вродженими чинниками, і це підтверджено на практиці. Деякі люди навіть при дуже близькому контакті з інфікованими так і не захворіли на COVID-19, пише apostrophe.ua.

"Є прошарок людей, які не захворіють взагалі. Їхня імунна система побудована так, що не пускає цей вірус. Він не може ніде прикріпитися або ж швидко знищується неспецифічними вродженими чинниками. На практиці бачимо людей, які не хворіють, хоч реально мають близький контакт. Таке є і серед лікарів", - говорить він.

Дубровський розповідає, що COVID-19 небезпечний своїми ускладненнями. При цьому людей не рятують антибіотики, а кроворозріджувальні препарати, які важливо почати приймати вчасно. Це пов'язано з тим, що інфекція викликає утворення тромбів, мікротромбів. Що загрожує інсультами, інфарктами, а також тромбоемболічними ускладненнями в легенях.

"Основна група ризику - пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, люди з надмірною вагою, діабетом. Якщо сімейний лікар, навіть не бачачи своїх пацієнтів (що неправильно), надавав правильні рекомендації - це могло врятувати їх від важких наслідків", - підсумував він.

Тим часом в Україні зафіксовано 3370 нових випадків коронавірусу за станом на 7 лютого.

Також ми писали, що Ольга Голубовська пояснила спад коронавірусу в Україні, і порадила не розслаблятися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Коронавірус
LITE
Китайський Новий рік вже на порозі: коли зустрічаємо і як правильно відсвяткувати
Китайський Новий рік вже на порозі: коли зустрічаємо і як правильно відсвяткувати