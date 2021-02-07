Частина українців ніколи не захворіє на COVID-19: лікар назвав їх особливості

Деякі українці ніколи не захворіють на коронавірус, оскільки їхня імунна система побудована так, що "не пускає туди вірус".

Український лікар-інфекціоніст Євген Дубровський пояснив це вродженими чинниками, і це підтверджено на практиці. Деякі люди навіть при дуже близькому контакті з інфікованими так і не захворіли на COVID-19, пише apostrophe.ua.

"Є прошарок людей, які не захворіють взагалі. Їхня імунна система побудована так, що не пускає цей вірус. Він не може ніде прикріпитися або ж швидко знищується неспецифічними вродженими чинниками. На практиці бачимо людей, які не хворіють, хоч реально мають близький контакт. Таке є і серед лікарів", - говорить він.

Дубровський розповідає, що COVID-19 небезпечний своїми ускладненнями. При цьому людей не рятують антибіотики, а кроворозріджувальні препарати, які важливо почати приймати вчасно. Це пов'язано з тим, що інфекція викликає утворення тромбів, мікротромбів. Що загрожує інсультами, інфарктами, а також тромбоемболічними ускладненнями в легенях.

"Основна група ризику - пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, люди з надмірною вагою, діабетом. Якщо сімейний лікар, навіть не бачачи своїх пацієнтів (що неправильно), надавав правильні рекомендації - це могло врятувати їх від важких наслідків", - підсумував він.

Тим часом в Україні зафіксовано 3370 нових випадків коронавірусу за станом на 7 лютого.

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