"Была уверена, что погибну в Мариуполе": история тяжелораненой Лилии, прошедшей курс реабилитации от Фонда Ахметова

Лилию ранило, когда она с семьей выходила из Мариуполя. После долгих часов в крайне тяжелом положении женщина простилась с жизнью. Но помощь пришла. Своей историей Лилия поделилась во время курса физической и психологической реабилитации в санатории в Закарпатье, обеспеченного Фондом Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Из Мариуполя мы выбрали идти пешком и уехать в Украину. Шли через Азовсталь. Вдоль дороги лежали тела людей... Летали самолеты, сбрасывали бомбы, "Грады" сыпались", - вспоминает женщина.

Трагедия произошла вскоре, когда они дошли до одной из гостиниц у моря. Хотя группа людей с детьми была хорошо видна с воздуха, российский пилот сбросил на ту гостиницу авиабомбу.

"Я прижимаю дочь к себе и чувствую, что я падаю на спину. Прихожу в себя и открываю глаза. Малая стоит надо мной, говорит: "Мама, со мной все хорошо". А я понимаю, что не могу встать: что-то у меня влетело", - делится Лилия.

Она просила мужа ее добить и спасать ребенка. Но случайный незнакомец увез Лилию в больницу в ближайший город. Оттуда ее эвакуировали санавиацией в Донецк. Было три операции, полтора месяца в реанимации. А потом больше недели в автобусах через несколько стран, чтобы добраться до свободной Украины, где ждали родные. Теперь они живут в Ровно. Оттуда Лилия отправилась на курс восстановления от Фонда.

"Реабилитация очень помогла. Есть результат, в общем, стало значительно лучше. Я надеюсь, что со временем изменения будут еще заметнее", - говорит она о своем пути восстановления.

История Лилии вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собрал уже почти 120 тысяч историй украинцев о войне из первых уст.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).