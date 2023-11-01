"Была на самом дне": у известной украинской блогерши нашли опухоль

Известная украинская блогерша-миллионница Елена Мандзюк рассказала, какие беды на нее свалились за время полномасштабной войны. В частности, она заявила, что у нее врачи обнаружили опухоль.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова блогерши в интервью Маше Ефросининой.

Что произошло в жизни блогерши

Девушка рассказала, что за эти полтора года пережила немало неприятных событий - у нее произошел выкидыш, она развелась с мужем, который сейчас служит в рядах ВСУ, а также у нее обнаружили опухоль.

По словам Мандзюк, ей пришлось делать операцию. Однако о том страшном периоде ей до сих пор напоминает шрам на шее.

"Все хорошо, все супер. Но опухоль пришлось оперировать два раза. Это все происходило в течение пяти месяцев. Ты одна, потому что рядом нет человека, являющегося твоей поддержкой", - рассказала Елена.

Также она отметила, что именно в тот момент приняла решение о разводе с мужем. Теперь она призналась, что все это было на эмоциях. Однако в тот период, по ее словам, она "была на самом дне".

Она отметила, что муж пытался отговорить ее, однако она не поддалась.

"Я знаю, что ему это далось так же тяжело, как и мне", - добавила Елена.

Елена Мандзюк (фото: скриншот)

Что известно об Елене Мандзюк

Лена Мандзюк начала вести блог 7 лет назад. В то, что с годами он превратится в бизнес - и не подозревала, потому что завела его для души.

Сейчас на странице блогера 1 миллион подписчиков. В блоге Instagram с миллионной аудиторией основные темы - это мода, стиль жизни, путешествия, здоровье планеты и тренировки. Ее канал на YouTube является одним из самых популярных украиноязычных каналов с тренировками в Украине.

У блогерши есть дочь Мирра и сын Лад.

Елена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)