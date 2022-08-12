Будуть 16 днів жовтими: експерт розповів, як правильно потрібно зберігати банани

Кожен, хто у своєму житті приносив з магазину банани "із запасом", стикався з тим, що через деякий час вони починають псуватися і покриватися чорними плямами. В результаті зовнішній вигляд фруктів перестає бути привабливим. Також плоди змінюють свої смакові якості.

За словами експерта з гігієни харчових продуктів Таша Блайта, є способи зберігання, які допоможуть бананам залишатися свіжими протягом майже 16 днів.

Чому банани чорніють

Варто зрозуміти, що поява чорних крапок на шкірці банана - це зовсім ніяка не проблема, а наслідок природного і абсолютно нормального процесу дозрівання.

Крапки з'являються через розпад крохмалю і утворення сахарози. Процес окислення м'якоті банана є найбільш корисним для людини, оскільки містить найбільше поживних речовин і найлегше засвоюється.

Як правильно зберігати

Під час вибору та зберігання бананів потрібно дотримуватися таких важливих правил:

Важливо купувати банани зеленими та дозволяти їм достигнути вдома;

Також потрібно тримати банани подалі від інших фруктів - це принесе користь як банану, так і іншим фруктам. Все тому, що під час достигання банани виділяють газ етилен, який змушує інші фрукти дозрівати і псуватися швидше;

Необхідно виймати банани з пластикових пакетів, в які вони упаковані, тому що пластик утримуватиме вологу, яку банани виділяють через газ етилен в міру дозрівання, змушуючи дозрівати ще швидше;

Зберігайте свої банани за кімнатної температури, далеко від вологи, без сонячного світла і занадто високих температур. Чим вище температура, тим швидше йде процес дозрівання і тим швидше настане процес гниття. Оптимальною температурою повітря повинна бути 12-14 градусів.

Додамо, що у холодному приміщенні без доступу світла, підвішені на мотузку банани можуть зберігатися до 2 тижнів. Також перед тим, як відправити банани в холодильну камеру, варто покласти їх в паперовий пакет для захисту від зайвої вологи. У паперовому пакеті банани можуть пролежати до 10 діб.