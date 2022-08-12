ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Будуть 16 днів жовтими: експерт розповів, як правильно потрібно зберігати банани

Новость на русском →
П'ятниця 12 серпня 2022 08:01
Будуть 16 днів жовтими: експерт розповів, як правильно потрібно зберігати банани Як паравильно зберігати банани (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожен, хто у своєму житті приносив з магазину банани "із запасом", стикався з тим, що через деякий час вони починають псуватися і покриватися чорними плямами. В результаті зовнішній вигляд фруктів перестає бути привабливим. Також плоди змінюють свої смакові якості.

Про це пише Express.

За словами експерта з гігієни харчових продуктів Таша Блайта, є способи зберігання, які допоможуть бананам залишатися свіжими протягом майже 16 днів.

Чому банани чорніють

Варто зрозуміти, що поява чорних крапок на шкірці банана - це зовсім ніяка не проблема, а наслідок природного і абсолютно нормального процесу дозрівання.

Крапки з'являються через розпад крохмалю і утворення сахарози. Процес окислення м'якоті банана є найбільш корисним для людини, оскільки містить найбільше поживних речовин і найлегше засвоюється.

Як правильно зберігати

Під час вибору та зберігання бананів потрібно дотримуватися таких важливих правил:

  • Важливо купувати банани зеленими та дозволяти їм достигнути вдома;
  • Також потрібно тримати банани подалі від інших фруктів - це принесе користь як банану, так і іншим фруктам. Все тому, що під час достигання банани виділяють газ етилен, який змушує інші фрукти дозрівати і псуватися швидше;
  • Необхідно виймати банани з пластикових пакетів, в які вони упаковані, тому що пластик утримуватиме вологу, яку банани виділяють через газ етилен в міру дозрівання, змушуючи дозрівати ще швидше;
  • Зберігайте свої банани за кімнатної температури, далеко від вологи, без сонячного світла і занадто високих температур. Чим вище температура, тим швидше йде процес дозрівання і тим швидше настане процес гниття. Оптимальною температурою повітря повинна бути 12-14 градусів.

Додамо, що у холодному приміщенні без доступу світла, підвішені на мотузку банани можуть зберігатися до 2 тижнів. Також перед тим, як відправити банани в холодильну камеру, варто покласти їх в паперовий пакет для захисту від зайвої вологи. У паперовому пакеті банани можуть пролежати до 10 діб.

Раніше ми повідомляли, що приготувати з бананів, які починають псуватися.

Також ми ділилися рецептом смачної запіканки з бананами без цукру.

Читайте РБК-Україна в Google News
бананы
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя