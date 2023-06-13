Будьте бдительны! Доктор Комаровский назвал 7 признаков шарлатанских лекарств

Все мы знаем, что есть препараты, которые ничего не лечат, но которые нам рекламируются под видом "чудодейственной таблетки". Но как отличить качественное и действенное лекарства от "фуфломицинов"?

Ответ на этот вопрос дал известный педиатр Евгений Комаровский в своем Instagram , приведя семь признаков, которые помогут выявить такие опасные препараты и предотвратить потенциальные негативные последствия от их употребления.

7 признаков шарлатанских лекарств

Личные показания. Эффективность средства подтверждается историями успеха. Их легко написать, и они не заменяют научные данные.

Быстрое действие. Немногие заболевания лечатся быстро, нереалистичные термины - характерный признак обмана.

Естественность компонентов. Полезность природных составляющих и вред "химии" - распространенный миф. Обращение к нему - повод недоверия.

Чудодейственные средства. Ссылки на "научный прорыв", "секретную разработку", "оборонную технологию" в рекламе подозрительные. Настоящие прорывы в медицине всегда широко освещаются в прессе.

Теории сговора. Упоминания о фармацевтической промышленности и правительствах, скрывающие чудодейственное средство, используют для манипуляции покупателями.

Один продукт лечит множество болезней. Панацеи нет! Препараты, способные вылечить широкий спектр заболеваний, подозрительны.

Отсутствие побочных эффектов. Не бывает эффективных медицинских воздействий без побочных эффектов. Если их наличие отрицается - это подозрительно.

Следует добавить сюда еще один важный признак: отсутствие регистрации и сертификации. Действующие препараты проходят обязательную регистрацию и сертификацию, что подтверждает их безопасность и эффективность. Отсутствие таких документов свидетельствует о недействительности (или даже опасности!) препарата.

Комаровский призывает всех быть внимательными и критично мыслить перед приобретением каких-либо медицинских препаратов.

Здоровье является нашим величайшим сокровищем, поэтому следует отказываться от шарлатанских средств и отдавать предпочтение научно подтвержденным и доверенным методам лечения.