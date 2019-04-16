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Що буде, якщо не підписали декларації з лікарем: чи нададуть допомогу

STYLERЖиття    16.04.2019 - 11:26
Що буде, якщо не підписали декларації з лікарем: чи нададуть допомогу
Фото: Медична допомога без декларації з лікарем (колаж РБК-Україна)

Декларацію з лікарем можна підписати прямо під час прийому, запевняють у МОЗ

Декларацію з сімейним лікарем підписують все більше українців. Раніше з'явилася інформація про те, що ряд послуг без неї вже не отримати. Наприклад, електронний рецепт за програмою "Доступні ліки" виписати вже не зможуть.

Також без направлення сімейного лікаря не можна буде пройти ряд обстежень та отримати деякі послуги. Також постановою КМУ у квітні було скасоване фінансування так званого "червоного списку" –  списку тих пацієнтів, які не підписали декларації з лікарем.

Тим часом у МОЗ запевняють, що медичну допомогу, тим не менше, отримають усі. Її зможуть отримати і пацієнти з деклараціями, і без них.

"Усі, хто звернувся до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, отримають медичну допомогу", - пишуть на сайті Міністерства охорони здоровя.

Якщо комусь потрібен огляд, електронний рецепт на "Доступні ліки" (ліки від астми, діабету і серцево-судинних хвороб, які можна отримати в аптеці безкоштовно або з невеликою доплатою – ред.) лікар зможе прийняти такого пацієнта і укласти із ним декларацію прямо під час прийому.

Якщо лікар вже набрав достатньо пацієнтів, то порадить іншого фахівця.

Що буде, якщо не підписали декларації з лікарем: чи нададуть допомогуФото:Допомога лікаря без декларації (pixabay.com)

Якщо у пацієнта – невідкладний стан, а декларацію він не підписав, або є його лікар знаходиться у відпустці чи у відрядженні, то йому все одно мають надати допомогу, пишуть у МОЗ.

Така безкоштовна допомога пацієнту визначається Наказом МОЗ №503 "Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу".

Чи буде приїздити швидка або невідкладна допомога, якщо пацієнт не має декларації?

У МОЗ запевняють, що екстрена медична допомога так чи інакше приїжджатиме на виклики до всіх пацієнтів, які потребують допомоги, незалежно від того, підписав він декларацію з сімейним лікарем, терапевтом, педіатром або не підписав.

В той же час у Міністерстві не уточнюють, як будуть платити лікарям за надання послуг пацієнтам, які не підписали декларацій. Адже фінансування за цим напрямком у квітні припинилося. З одного боку, лікарі мають надавати таким пацієнтам допомогу, але багато медиків ще не знають, чи отримає сам лікар за це кошти із державного бюджету.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які саме послуги у лікаря українці зможуть отримувати безкоштовно. Пакет послуг входитиме до програми "Безкоштовна діагностика", який включатиме список аналізів, мамографію, деякі види УЗД та 4 види біопсії.

Крім того, журналісти розсекретили мільйонні статки скандального лікаря й директора столичного Інституту Серця Бориса Тодурова.

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