Не будет высыпаний, морщин и кожа будет сиять: какой витамин красоты следует принимать

Правильные продукты и добавки решают проблему, а не симптомы, и работают над красотой тела не только снаружи, но и изнутри. Следует знать о преимуществах витамина Е, который все знают как витамин красоты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Избегание морщин

В борьбе против высыпаний, шелушения кожи, преждевременного появления морщин на помощь придет жирорастворимый витамин Е - известный, как витамин красоты.

По словам эксперта, этот микронутриент оказывает благоприятное воздействие на кожу, делая ее здоровой и эластичной.

Витамин Е - один из сильнейших антиоксидантов, он предотвращает окисление клеток, нейтрализует действие свободных радикалов, замедляет старение кожи и всего организма.

Пополнить запас можно из источников как животного происхождения, так и растительного.

Продукты, содержащие Витамин Е:

масло зародышей пшеницы, подсолнечное и соевое.

сливочное масло

орехи и семена, семена подсолнечника

ростки цельных злаков, цельнозерновые

каши (гречневая и пшеничная)

брокколи

яичный желток

печень трески

субпродукты

Норма витамина

Диетолог рассказала, что норма потребления витамина Е - от 8 до 13 мг в день. Суточную дозировку можно получить с продуктами питания. Для этого достаточно съесть пару чайных ложек сливочного или масла зародышей пшеницы.

Лечебные дозы составляют от 50 до 100 мг, но важно, что их должен устанавливать врач.

Источники этих микронутриентов в рационе должны присутствовать каждый день. Избытка витамина красоты сложно достичь, а его положительные свойства будут благотворно влиять не только на внешнюю оболочку, но и на репродуктивную функцию, улучшат качество зрения и укрепят мышцы.

Признаки недостатка витамина Е

Первые признаки и симптомы недостатка витамина Е:

бледность кожи, вялость, общая и мышечная слабость

понижение пульса, снижение артериального давления и температуры тела

ухудшение остроты зрения

запоры из-за ухудшения кишечной перистальтики

Избыток любого витамина, всегда хуже его недостатка, потому что лечится сложнее. Токсичность витамина Е как такового не слишком высока.

Признаки и симптомы избытка витамина Е: